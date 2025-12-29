Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, góp vốn tại hai công ty liên kết.

Đó là Công ty Cổ phần Xây dựng – Kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc. Lĩnh vực chính của cả hai doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản.

Việc chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại hai công ty nói trên dự kiến được Quốc Cường Gia Lai hoàn thành trong quý I/2026. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư, được đơn vị thẩm định giá độc lập xác định.

Bên nhận chuyển nhượng là các đối tác, nhà đầu tư, bao gồm cả bên liên quan với Quốc Cường Gia Lai, đảm bảo khả năng thanh toán. Giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Công ty Cổ phần Xây dựng – Kinh doanh Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Tính đến hết quý III/2025, Quốc Cường Gia Lai đang sở hữu 43,81% vốn tại công ty này.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc có vốn điều lệ 419 tỷ đồng và Quốc Cường Gia Lai đang sở hữu 34% vốn. Tạm tính theo vốn điều lệ, Quốc Cường Gia Lai thu về khoảng 255 tỷ đồng từ hai thương vụ thoái vốn này.

Hiện trạng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Ảnh: Hải Quân

Trước đó, ngày 16/12, cổ đông của Quốc Cường Gia Lai đã tán thành phương án chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết, kêu gọi hợp tác kinh doanh tại các dự án bất động sản của công ty để thu xếp nguồn tài chính.

Khoản tiền thu được từ các hoạt động sẽ dùng để hoàn trả gần 1.800 tỷ đồng còn lại trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và trả nợ cho các cá nhân mà công ty đã vay mượn.

Gần 1.800 tỷ đồng nói trên nằm trong tổng số 2.882,8 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đặt cọc cho Quốc Cường Gia Lai để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM, từ năm 2017.

Tuy nhiên, sau đó thương vụ không thành. Tháng 12/2024, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền Sunny Island đã đặt cọc để bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả. Tính đến nay, Quốc Cường Gia Lai đã nộp 1.100 tỷ đồng cho Thi hành án dân sự TPHCM.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, khi vừa ngồi vào ghế Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai thay cho mẹ, ông Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi là Cường "đô la"), khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án "sống còn". Công ty sẽ tìm cách trả nợ và tiếp tục triển khai dự án.