Khu nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) nằm dọc tuyến Vành đai 2, gần nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ. Dự án được xây dựng nhằm giãn dân phố cổ Hà Nội, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ bị bỏ trống.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chuyển các căn hộ còn trống tại đây cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Số căn hộ này dự kiến được bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Khu tái định cư gồm 5 tòa chung cư, mỗi tòa được xây dựng với quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm; các căn hộ có diện tích từ 48,8 đến 87,84m².

Hiện nay, khu nhà đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích sinh hoạt.

Khu tái định cư nằm gần các trường học và tuyến giao thông huyết mạch, thuận tiện cho việc sinh hoạt và đi lại.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu (dự án thành phần 2) có chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng; gồm nhiều dự án thành phần, trong đó cầu chính dài khoảng 4,18km.