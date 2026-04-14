Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng hôm nay kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên.

Ông đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong việc bám sát tiến độ, vượt qua khó khăn. Theo ông, đây không chỉ là 2 công trình giao thông đơn lẻ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các điểm nghẽn lớn về hạ tầng, tạo động lực phát triển cho khu vực hai bên sông Hồng.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội đề nghị các bên liên quan phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm từng đầu việc, không để ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Các địa phương phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay phần diện tích đã hoàn tất cho nhà thầu.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng.

Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công, ông yêu cầu rà soát chi tiết từng mốc thời gian, kiểm đếm cụ thể từng hạng mục để bảo đảm tiến độ thực chất, tránh tình trạng hoàn thành mang tính hình thức.

Mục tiêu xuyên suốt là đưa cả 2 dự án vào khai thác trong quý 2/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Bên cạnh tiến độ, vấn đề môi trường cũng được đặt ra. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”, kiểm soát chặt việc vận chuyển vật liệu, xử lý chất thải, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Quyết liệt khâu giải phóng mặt bằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án đến nay đã đạt khoảng 95%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Địa phương cam kết hoàn thành các hạng mục trọng điểm theo tiến độ trước ngày 15/4 và phấn đấu xử lý dứt điểm các nội dung còn lại chậm nhất trước ngày 30/4, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Tuy vậy, vẫn còn một số kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ. Chính quyền địa phương đang tổng hợp, báo cáo TP để xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Về phía chủ đầu tư, đại diện Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo khẳng định các điều kiện thi công đã sẵn sàng. Đơn vị đang hoàn tất thủ tục nhận mặt bằng tại vị trí đường găng quan trọng của cầu, đồng thời huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai ngay khi có mặt bằng.

Nhà thầu cam kết sẽ tổ chức thi công cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu làm đến đó, phấn đấu hoàn thành cả 2 dự án đúng tiến độ, đưa vào khai thác trong quý 2/2027.