Thông tin trên được Cục Đường bộ Việt Nam cho biết ngày 1/3. Các tuyến bắt đầu thu phí gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Từ ngày 2/3, thu phí 5 dự án cao tốc Bắc – Nam.

Cơ quan này yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ cùng các nhà cung cấp dịch vụ thu phí gồm Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Liên danh ETC - VETC - VDTC - EPAY bố trí nhân sự trực tại hiện trường, hướng dẫn phương tiện và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật tại toàn bộ trạm thu phí trên 5 tuyến.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các đoạn tuyến trên, làm cơ sở triển khai thu phí từ ngày 2/3/2026.

Theo phương án được phê duyệt, có 2 mức thu phí áp dụng cho 5 nhóm xe. Mức 1 lần lượt là 1.300 – 1.950 – 2.600 – 3.250 – 5.200 đồng/km. Mức 2 lần lượt là 900 – 1.350 – 1.800 – 2.250 – 3.600 đồng/km.

Bốn tuyến Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết hiện có 4 làn xe nhưng chưa bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục nên áp dụng mức thấp nhất 900 đồng/km đối với nhóm 1.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây có đủ 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục nên áp dụng mức 1.300 đồng/km. Với chiều dài tính phí 99km, mức tối đa đối với nhóm 1 là 128.700 đồng và nhóm 5 là 518.800 đồng.

Mức phí cụ thể mỗi phương tiện phải trả sẽ căn cứ vào quãng đường thực tế lưu thông trên cao tốc.