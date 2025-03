Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) trung bình mỗi tháng, đơn vị phát hiện, xử lý từ 500 - 700 trường hợp ô tô bị phạt nguội.

Tuy nhiên, trong tháng 1/2025, sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực, Công an TP chỉ ghi nhận 288 trường hợp ô tô bị phạt nguội.

Đại diện Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, về trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera giám sát) đơn vị đang thực hiện theo Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Hà Nội có 600 cụm camera giám sát trên các tuyến đường. Ảnh: Đình Hiếu

Cán bộ, chiến sĩ của Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông ứng trực tại trung tâm. Ảnh: Đình Hiếu

Bước 1: Xác định thông tin phương tiện, người vi phạm

Tại Trung tâm Chỉ huy giao thông Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông thực hiện ứng trực 24/24h.

Sau khi hệ thống camera giám sát phát hiện phương tiện vi phạm, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện, CSGT xác định thông tin về: Phương tiện giao thông; chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Bước 2: Xác định thẩm quyền xử phạt

Nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử).

Lực lượng CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội cho người vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Bước 3: Gửi thông báo đến chủ phương tiện, người vi phạm

Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính gửi thông báo đến chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tới trụ sở cơ quan công an làm việc.

Ngoài ra, người tham gia giao thông có thể chủ động tra cứu phạt nguội thông qua cổng thông thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc Ứng dụng giao thông trên điện thoại (VNeTraffic).

Bước 4: Người vi phạm đến cơ quan công an để giải quyết

Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hoặc trưởng công an xã, phường, thị trấn, trưởng công an cấp huyện tiến hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Khi đến nơi xử lý phạt nguội của Phòng CSGT Công an Hà Nội, người dân được xem lại hình ảnh vi phạm.

Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Đội Chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, phạt nguội không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp luật của người tham gia giao thông mà giảm tải áp lực cho CSGT trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.