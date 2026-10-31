Người dân tại một khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương di dời tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo thành cao ốc hiện đại.

Khu tập thể Nghĩa Đô nằm trên đường Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1970 với hai dãy nhà A và B, cao 5 tầng.

Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, các dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên ngoài hai dãy nhà, tường loang lổ những vết ẩm mốc, bong vữa. Thậm chí, cây xanh mọc xuyên qua cả kết cấu công trình.

Nhiều căn hộ được người dân cơi nới để mở rộng diện tích sử dụng. Dây mạng, dây điện đan xen cùng các loại cây leo chằng chịt, gây mất mỹ quan khu tập thể.

Tại khu A, cầu thang xuống cấp nghiêm trọng. Những mảng vữa bong tróc loang lổ khắp tường, trần nhà và tay vịn, để lộ ra cả gạch và kết cấu sắt bên trong.

Mới đây, UBND phường Nghĩa Đô đã ban hành dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng nhà ở cao tầng A&B khu tập thể Nghĩa Đô.

Ghi nhận của PV Báo VietNamNet sáng ngày 29/10, nhiều căn hộ đã được người dân di dời tài sản, đồ đạc; chỉ còn một số căn hộ vẫn đang chuyển đồ.

Công nhân của đơn vị phá dỡ có mặt tại hiện trường, tiến hành tháo dỡ các hạng mục tại những căn hộ đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Một số phần cơi nới tại các căn hộ ở tầng 2, 3 và 4 của hai dãy nhà đã được tháo dỡ.

Bên trong một căn nhà ở tầng 3 của dãy A, cửa ra vào và cửa sổ đã được tháo dỡ, đồ đạc vứt ngổn ngang, chất thành đống cao hàng mét giữa nhà.

Bảng thông tin dự án được niêm yết công khai tại sân của khu tập thể.

Bà Lê Thị Châu đã có 40 năm gắn bó với căn hộ tầng 4, dãy A, khu tập thể Nghĩa Đô. Bà cho biết gia đình đang lắp đặt thiết bị, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nơi tạm cư do chủ đầu tư bố trí gần đó.

“Căn hộ gia đình tôi rộng 45m2. Theo phương án đền bù của chủ đầu tư, sau khi dự án hoàn thành, gia đình tôi sẽ được bố trí một căn hộ rộng khoảng 90m2”, bà Châu phấn khởi chia sẻ.

Bà Châu cũng bày tỏ, suốt nhiều năm qua, bà luôn mong dự án cải tạo khu tập thể Nghĩa Đô được thực hiện để gia đình bà có căn nhà khang trang, rộng rãi, an toàn hơn.

"Tôi rất ủng hộ dự án, chỉ mong sao dự án xong sớm ngày nào hay ngày đấy để cư dân chúng tôi được chuyển về", bà Châu nói.