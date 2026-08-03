Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định thuộc phường Tương Mai có 10 công trình nhà tập thể cũ gồm nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5, nguyên trạng cao 2 tầng.

Các công trình này được xây dựng từ những năm 1970-1980, đến nay đã bị biến dạng, không còn giữ nguyên bản.

Qua nhiều năm sử dụng, một số căn trong tập thể được người dân cơi nới nâng lên 3-5 tầng.

Tại khu E, phần mái phía trên các căn hộ đã được người dân tự nâng cấp, sửa chữa thành mái tôn. Trái ngược với đó, phần mái tại khu vực dùng chung vẫn là những lớp ngói cũ xộc xệch, nhiều vị trí có dấu hiệu xuống cấp.

Không chỉ đối mặt với tình trạng nhà cửa xuống cấp, các hộ dân ở tầng 2 còn phải sử dụng khu vệ sinh chung đã cũ kỹ, bất tiện, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Bà Vũ Thị Kim Vân, 84 tuổi, đã có hơn 20 năm sinh sống tại căn hộ rộng 21m2 ở tầng 2, khu E. Bà cho biết gia đình từng chi hàng trăm triệu đồng để cải tạo phần mái, đồng thời cơi nới thêm một tầng phía trên nhằm tăng diện tích sử dụng.

Tuy nhiên, điều khiến bà cảm thấy bất tiện nhất khi sống tại khu tập thể cũ không phải là diện tích chật hẹp, mà là việc các căn hộ ở tầng 2 không có nhà vệ sinh khép kín.

"Các hộ dân ở đây phải thay phiên nhau dọn dẹp khu vệ sinh chung hai lần mỗi tuần. Mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh, nhưng việc phải sử dụng chung nhà vệ sinh vẫn gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người cao tuổi", bà Vân chia sẻ.

Dấu vết thời gian hiện rõ trên tầng 2 của các dãy nhà. Lan can và các cột bê tông bong tróc từng mảng, nền gạch bạc màu, nhiều vị trí xuất hiện vết nứt, hư hỏng và xuống cấp.

Không chỉ xuống cấp về chất lượng công trình và kết cấu, các dãy nhà tại khu tập thể còn bộc lộ nhiều bất cập về công năng sử dụng, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị. Tại một số khu vực, người dân tận dụng phần diện tích chung để làm bếp, đặt bồn rửa, phơi quần áo, chứa đồ đạc, khiến không gian sinh hoạt trở nên chật chội, nhếch nhác.

Trước thực trạng khu tập thể Trương Định xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, UBND phường Tương Mai mới đây đã công bố Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định, khu vực lân cận cùng các trục kết nối, tỷ lệ 1/500.

Phối cảnh tập thể Trương Định sau cải tạo. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Theo quy hoạch, tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 14.600m2. Trong đó, khoảng 13.700m2 được dành cho việc cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định; hơn 890m2 còn lại phục vụ mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Phương án quy hoạch đề xuất xây dựng 2 khối chung cư cao tầng, với chiều cao tối đa 30 tầng nổi, chưa bao gồm 3 tầng hầm và 1 tum thang kỹ thuật trên mái. Sau khi cải tạo, khu vực này dự kiến có quy mô dân số khoảng 2.380 người, với khoảng 1.065 căn hộ.