Quân đội Ukraine đã triển khai tiêm kích Mirage-2000 để đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Mirage-2000 của nước này đánh chặn một UAV Nga ở cự ly gần. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch đánh chặn không được tiết lộ.

"Phi công điều khiển tiêm kích Mirage đã sử dụng pháo tự động để bắn hạ UAV sử dụng động cơ phản lực bên phía Nga. UAV sử dụng động cơ phản lực là mục tiêu khó đối phó hơn so với những UAV cánh quạt có tốc độ chậm hơn. Việc mục tiêu có thể di chuyển nhanh khiến phi công có ít thời gian để tiếp cận, căn chỉnh máy bay theo hướng mục tiêu và khai hỏa chính xác", phía Ukraine cho biết.

Cận cảnh tiêm kích Mirage 2000 của Ukraine đánh chặn UAV Nga. Video: Defense Express

Mirage 2000 được trang bị pháo DEFA 554 cỡ nòng 30mm, cho phép đánh chặn các mục tiêu trên không mà không cần sử dụng tên lửa dẫn đường. Khả năng này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Ukraine đang phải căng mình đối phó với các đợt không kích quy mô lớn của Nga, đồng thời tìm cách bảo toàn các loại tên lửa phòng không đắt đỏ cho mùa đông.

Pháp bắt đầu bàn giao các tiêm kích Mirage 2000-5F cho Ukraine vào tháng 2/2025, sau khi các phi công Ukraine hoàn tất chương trình huấn luyện tại Pháp. Từ đó tới nay, những máy bay này chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình và UAV của Nga trong các cuộc tập kích nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các tiêm kích này cũng được cho là đã tham gia những nhiệm vụ tấn công gần tiền tuyến, qua đó cung cấp cho Ukraine thêm một phương tiện phục vụ cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn hỗ trợ bộ binh.