Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng tải hôm 18/5 cho thấy một nhóm quân nhân Nga đang di chuyển trong rừng cây không xác định ở Ukraine. Camera gắn trên bộ đồ của một binh sĩ sau đó đã bắt trọn khoảnh khắc tiêm kích Su-57 bay ở độ cao thấp gần vị trí họ đang đứng.

Theo RG, chiếc Su-57 dường như vừa hoàn tất nhiệm vụ tác chiến ở tiền tuyến. Hiện chưa rõ thời điểm quay đoạn video trên.

Tiêm kích Su-57 Nga bay trên bầu trời Ukraine. Ảnh: RG

So với những mẫu tiêm kích tiên tiến khác như Su-30 và Su-34, chiến đấu cơ Su-57 của Nga đóng vai trò ít hơn nhiều trong các hoạt động tác chiến ở Ukraine. Hoạt động quân sự nổi bật nhất của mẫu tiêm kích này được ghi nhận vào tháng 10/2024, khi Không quân Nga dùng tiêm kích Su-57 để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Sukhoi S-70 Okhotnik-B gặp sự cố ở không phận do quân Ukraine kiểm soát.