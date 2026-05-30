Theo tạp chí quân sự Military Watch của Mỹ, dù tiêm kích Su-35 của Nga không thể so sánh được với một máy bay thế hệ thứ năm như F-35 về khả năng tàng hình và tác chiến điện tử, nhưng chiến cơ của Nga "vẫn có một số ưu thế quan trọng, có khả năng mang lại lợi thế quyết định trong một cuộc xung đột lớn".

"F-35 là tiêm kích được phát triển với trọng tâm là áp chế các hệ thống phòng không, trong khi Su-35 ngay từ đầu đã được tối ưu hóa cho các cuộc giao tranh trên không. Triết lý này đã đem lại cho Su-35 lợi thế về tải trọng vũ khí và tầm hoạt động so với F-35", Military Watch cho biết.

Điểm hạn chế dễ thấy nhất của F-35 là không thể mang quá nhiều vũ khí. Trong một lần xuất kích, máy bay của Mỹ chỉ có thể trang bị tối đa 4 tên lửa không đối không trong khoang vũ khí. Ngược lại, máy bay của Nga lại có thể mang tới 14 tên lửa không đối không nhờ việc sử dụng giá treo vũ khí ở cánh.

Tiêm kích F-35 của Mỹ và Su-35 của Nga. Ảnh: Military Watch

Trong quá khứ, F-35 từng sở hữu ưu thế vượt trội trước Su-35 nhờ tên lửa AIM-120D, loại vũ khí có tầm bắn xa hơn tên lửa R-77-1 của Nga khoảng 70%. Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi kể từ năm 2025, khi Nga xác nhận việc Su-35 được trang bị tên lửa R-77M thế hệ mới. Loại vũ khí này có tầm bắn gần 200km, sử dụng đầu dò radar mảng pha chủ động (AESA) để săn tìm các mục tiêu tàng hình hoặc cơ động cao.

Trên thực tế, F-35 sở hữu một loại tên lửa vô cùng hiện đại là AIM-9X Block II, nhưng lại không thể mang loại vũ khí này trong khoang lái nếu muốn duy trì khả năng tàng hình. Điều này khiến máy bay Mỹ bị hạn chế đáng kể trong các trận không chiến tầm gần nếu không chấp nhận hy sinh ưu thế tàng hình bằng cách mang vũ khí bên ngoài.

Một ưu thế khác của Su-35 so với F-35 là tầm hoạt động, khi chiến cơ của Nga có bán kính hoạt động gần 1.000km - lớn hơn khoảng 180% so với máy bay Mỹ. Tốc độ tối đa của Su-35 cũng cao hơn F-35 khoảng 60%, cho phép máy bay Nga di chuyển linh hoạt và có tốc độ tái triển khai nhanh hơn đáng kể.

Tầm bay hạn chế của F-35 cũng thể hiện rõ một vấn đề khác của tiêm kích Mỹ: hậu cần quá phức tạp. Trong các nhiệm vụ dài hơi, F-35 cần có các máy bay tiếp dầu trên không để duy trì khả năng tác chiến. Bên cạnh đó, máy bay này cũng yêu cầu các hệ thống đường băng chất lượng cao để vận hành trơn tru. Về mặt này, Su-35 lại tỏ ra "dễ tính" hơn rất nhiều, khi có thể vận hành từ các sân bay dã chiến hoặc đường băng tạm thời.

"Về tổng thể, Su-35 là một máy bay kém hiện đại hơn F-35, đặc biệt là về công nghệ tàng hình và cảm biến. Tuy vậy, máy bay của Nga vẫn có những ưu thế riêng, mà nếu tận dụng hiệu quả, có thể cho phép chúng đánh bại một cuộc tấn công trên không do F-35 dẫn đầu", Military Watch kết luận.