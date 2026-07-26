Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 22/7 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tấn công của quân đội nước này vào sân bay Khalino của Nga ở vùng Kursk.

"Lữ đoàn số 15 đã triển khai UAV cảm tử để tấn công sân bay Khalino. Báo cáo ban đầu xác định các UAV đã phá hủy một tiêm kích MiG-29 và một hệ thống phòng không tự hành Pantsir-S1 tại cơ sở này. Chiến dịch đã gây ra tổn thất lớn cho đối phương khi chiếc MiG-29 có giá khoảng 25 triệu USD, còn hệ thống Pantsir-S1 được ước tính trị giá khoảng 20 triệu USD", thông báo của nhà chức trách Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy máy bay MiG-29 và hệ thống phòng không Pantsir của Nga. Video: Defense Express

Khalino là sân bay lưỡng dụng, nằm cách trung tâm thành phố Kursk khoảng 7km về phía đông, đã ngừng khai thác các chuyến bay dân sự kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới vào tháng 2/2022. Từ đó đến nay, Khalino được sử dụng làm căn cứ phục vụ hoạt động của Không quân Nga trong khu vực.

MiG-29 là chiến đấu cơ do Liên Xô nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trong những năm 1970. Máy bay dài 17,32m; chiều rộng sải cánh là 11,36m; cao 4,73m. Trọng lượng rỗng là 11 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 18,5 tấn. Tốc độ tối đa của tiêm kích này có thể lên tới 2.445 km/h, tầm hoạt động 1.400km.

MiG-29 được trang bị một pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30mm với 150 viên đạn, cùng 7 giá treo dưới cánh và thân để mang các loại tên lửa không đối không hoặc bom... tùy theo nhiệm vụ phi công được giao.

Pantsir-S1 là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm ngắn, được trang bị 2 pháo tự động cỡ nòng 30mm, với tốc độ bắn 5.000 phát/phút. Điểm nổi bật của hệ thống này là tổ hợp radar hiện đại, được cấu thành từ một ăng ten mảng phân kỳ và một radar theo dõi tần sóng kép. Việc sử dụng đồng thời hai kênh dẫn đường giúp cho hệ thống phòng không này có thể đối phó được các loại tên lửa chống bức xạ như HARM.