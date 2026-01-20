Xác UAV Geran-5. Ảnh: Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR)

Theo báo RBC, các dữ liệu tình báo cho thấy UAV Geran-5 có nhiều đặc điểm giống mẫu Karrar của Iran, với hầu hết các mô-đun tương tự. Nga cũng được cho đang cân nhắc phóng Geran-5 từ một máy bay tấn công Su-25.

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết các đặc điểm chính của Geran-5 gồm trọng lượng cất cánh tối đa là 850kg, tốc độ bay từ 450 - 600 km/h, thời gian bay liên tục khoảng 2 giờ, tầm bay ước tính lên đến 950km, độ cao tối đa 6.000m.

UAV này được trang bị động cơ phản lực turbo TELEFLY TF-TJ2000A với lực đẩy 200kgf. Các chuyên gia nhận định động cơ trên sẽ cung cấp lực đẩy lớn hơn so với động cơ phản lực được sử dụng trong UAV Geran-3. Việc sử dụng động cơ phản lực cũng đồng nghĩa Geran-5 sẽ di chuyển nhanh hơn các phiên bản chạy bằng cánh quạt, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Trang The War Zone đưa tin, Geran-5 dường như được Nga sử dụng lần đầu tiên vào đầu năm nay. Ngoài động cơ mới, UAV Geran có thay đổi lớn trong thiết kế. Các phiên bản Geran trước đây dựa trên UAV cánh quạt Shahed-136 của Iran với hình dạng tam giác cụt, cấu hình cánh thân liền khối. Trong khi đó, Geran-5 có cấu hình khí động học thông thường, gồm thân hình ống với cánh thẳng gắn ở giữa. Vì vậy, Geran-5 giống UAV Karrar hơn dòng Shahed.

Theo Cơ quan tình báo Ukraine, dù có vẻ ngoài rất khác biệt nhưng hầu hết các bộ phận của Geran-5 đều tương tự các mẫu Geran khác, bao gồm bộ điều khiển bay FCU, hệ thống dẫn đường quán tính SADRA/MINSOO, hệ thống định vị vệ tinh Kometa-M12 với ăng-ten CRP 12 phần tử, hệ thống truyền dữ liệu từ xa Tracker V3 dựa trên vi máy tính Raspberry Pi-ME và modem 3G Xing8K...

Vỏ thân máy bay, cánh và cụm đuôi của Geran-5 được làm bằng sợi carbon, trong khi cấu trúc chịu lực bao gồm các thanh nhôm và thép.