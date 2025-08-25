Viettel đã điều động tổng cộng hơn 230 đội ứng cứu trạm phát sóng, 150 đội xử lý sự cố băng rộng cố định đến các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ảnh: VT

Đến 11h ngày 25/8, Viettel đã điều động tổng cộng hơn 230 đội ứng cứu trạm phát sóng, 150 đội xử lý sự cố băng rộng cố định đến các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ngoài lực lượng “4 tại chỗ” tại địa phương, Viettel cũng đã cử thêm cán bộ chỉ huy tăng cường để trực tiếp phối hợp ứng phó bão.

Cuối giờ chiều 25/8, tâm bão đang vào Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 12. Quảng Trị, Thanh Hóa cũng có gió mạnh, mưa lớn. Tại các tỉnh này, Viettel đã sẵn sàng nhóm điều hành 24/7, chuẩn bị các giải pháp 4 tại chỗ để đảm bảo duy trì liên lạc không bị gián đoạn.

Để đảm bảo vận hành mạng lưới di động trong trường hợp mất điện do bão, Viettel đã điều động bổ sung 380 máy phát điện và 904 bình ắc quy portable cho các tỉnh trọng điểm. Các trạm di động đã được kiểm tra để đảm bảo tự động chuyển đổi nguồn điện khi xảy ra sự cố. Chi nhánh Viettel tại các khu vực bị ảnh hưởng đã chuẩn bị nhiên liệu dự trữ, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, mất điện kéo dài, để sẵn sàng vận hành trạm bị mất điện lưới trong thời gian dài.

Đối với vật tư viễn thông, Viettel đã chuẩn bị vượt định mức dự phòng. Tất cả 10 tỉnh/thành phố dự báo bị ảnh hưởng đã được trang bị đầy đủ máy hàn, máy đo, điện thoại vệ tinh, để bảo đảm khả năng ứng cứu khẩn cấp các tuyến cáp.

Viettel đã phối hợp với các nhà mạng khác triển khai roaming 2 chiều tại các xã/phường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc bị chia cắt, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt ngay cả trong tình huống xấu nhất.

Nhân viên Viettel gia cố trạm phát sóng trước bão Kajiki. Ảnh: VT

Từ đầu năm 2025, Viettel đã thực hiện kiên cố hạ tầng mạng viễn thông, đồng thời đảm bảo nhiều hướng kết nối dự phòng cho vùng. Phần lớn các tuyến cáp là cáp kiên cố, có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các trạm trọng yếu trong tuyến truyền dẫn đều đảm bảo khả năng vận hành không cần điện lưới trong thời gian dài. Toàn bộ mạng lưới Viettel tại các tỉnh/thành phố bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki được số hoá trên các hệ thống quản lý tập trung, theo dõi theo thời gian thực và ứng dụng công nghệ tự động phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố.

Viettel đã hoàn thành việc nhắn tin cảnh báo tới hơn 11,8 triệu thuê bao di động, khuyến cáo khách hàng sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt.

Nhà mạng này cũng liên hệ đến 2,46 triệu thuê bao băng rộng cố định tại 10 tỉnh/thành phố về nguy cơ hỏng thiết bị điện tử do sét đánh, khuyến cáo khách hàng ngắt nguồn điện trong thời gian mưa giông.

Các giải pháp hỗ trợ khách hàng về gói cước liên lạc, điểm sạc miễn phí sẽ tiếp tục được Viettel triển khai theo tình hình thực tế tại các tỉnh.