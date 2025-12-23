Để giảm bớt ùn tắc giao thông tại nút Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (Hà Nội), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu), Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành mở rộng mặt đường, xén vỉa hè các đường Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám. Cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước nằm trong khu vực mở rộng mặt đường cũng được di dời.

Hàng cây hoa sữa trên đường Lê Văn Lương đã được đơn vị thi công chặt hạ. Ảnh: Đình Hiếu

Chiều 22/12, khoảng 10 cây hoa sữa sát mép đường Lê Văn Lương đã được chặt hạ. Theo Phòng Quản lý công trình ngầm và cây xanh (Sở Xây dựng Hà Nội), các cây này đều đã già cỗi, nếu dịch chuyển cũng không đảm bảo sống được. Vì vậy, đơn vị đã phê duyệt phương án cho phép Ban Duy tu tiến hành chặt hạ.

Các cây hoa sữa được đánh giá là đã già cỗi. Ảnh: Đình Hiếu

Các công trình ngầm như dây cáp điện, cáp viễn thông... cũng đang được di dời. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều đoạn vỉa hè trên đường Lê Văn Lương đã được xén xong. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tại đường Hoàng Minh Giám, những cây xanh thuộc diện phải di dời đã được di chuyển đi nơi khác, đơn vị thi công tiếp tục chuyển đường dây cáp được chôn dưới vỉa hè.

Đơn vị thi công đang tiếp tục di chuyển cáp điện, cáp viễn thông được chôn dưới vỉa hè đường Hoàng Minh Giám. Ảnh: Đình Hiếu

Việc mở rộng nút giao này được kỳ vọng góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Trong năm 2025, Ban Duy tu đã triển khai xén hè, mở rộng mặt đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại 6/11 nút giao, gồm: nút giao Đình Thôn - Phạm Hùng; ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì; ngõ 171 giao đường Nguyễn Xiển; ngõ Hòa Bình 7 giao đường Minh Khai; nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam; nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.

5 nút giao còn lại là: đường Minh Khai, khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi; nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng; đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh đang được tiến hành thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/12.