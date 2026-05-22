Ngày 22/5, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhân H.T.T (66 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền sỏi niệu quản gây tắc đường tiết niệu.

Bà T. được phát hiện có sỏi niệu quản từ năm 2025 nhưng chưa điều trị. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bà sốt cao 39 độ C kèm rét run, tiểu buốt, tiểu rắt. Dù bà đã dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng các triệu chứng không cải thiện nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị.

Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân khó thở, suy hô hấp nặng, huyết áp tụt và phải đặt nội khí quản trước khi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bà T. trong tình trạng nguy kịch, phải bóp bóng qua ống nội khí quản và nhanh chóng được kết nối máy thở. Nguời phụ nữ xuất hiện vô niệu, toan chuyển hóa nặng, huyết áp tụt sâu và phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Do bà T. suy thận cấp tiến triển nhanh, các bác sĩ đã chỉ định lọc máu cấp cứu ngay trong đêm.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện suy thận, suy gan, suy tim và rối loạn đông máu, suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Phan Văn Mạnh - Khoa Cấp cứu, chỉ từ các triệu chứng ban đầu như sốt, tiểu buốt, tiểu rắt, bệnh nhân đã nhanh chóng diễn tiến nguy kịch chỉ trong 2-3 ngày.

Sau khoảng hai tuần điều trị bằng kháng sinh, lọc máu, thuốc vận mạch cùng các biện pháp hỗ trợ đa cơ quan, bà T. đã qua cơn nguy kịch. Bà được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không còn tiểu buốt, tiểu rắt.

Song song với hồi sức tích cực, các bác sĩ đã phối hợp với chuyên khoa Ngoại tiết niệu và Nam học đặt sonde JJ để giải áp đường tiết niệu, chuẩn bị cho kế hoạch tán sỏi sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Từ trường hợp này, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của sỏi tiết niệu không hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước viên sỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo, người đã được chẩn đoán sỏi tiết niệu cần tái khám định kỳ và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hiện nay, nhiều trường hợp sỏi nhỏ có thể điều trị nội khoa hoặc can thiệp tán sỏi ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, rét run, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng hoặc tiểu ít, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng.