Khối lượng giao dịch lịch sử

Ngay trong những ngày đầu tiên trở thành công ty đại chúng, SpaceX đã chứng kiến lượng giao dịch cổ phiếu ở mức chưa từng thấy.

Elon Musk hiện sở hữu khoảng 46% cổ phần SpaceX, tương đương giá trị hơn 1.000 tỷ USD.

Ngay phiên giao dịch đầu tiên vào thứ Sáu, tổng giá trị cổ phiếu được mua bán của SpaceX lên tới 85 tỷ USD. Sang thứ Hai, con số này đạt gần 46 tỷ USD và tiếp tục tăng lên gần 68 tỷ USD vào thứ Ba. Tính trung bình trong ba ngày đầu tiên, khối lượng giao dịch mỗi ngày đạt khoảng 66 tỷ USD.

Đáng chú ý là mức giao dịch này còn vượt qua nhiều quỹ ETF nổi tiếng nhất thế giới. Trong cùng khoảng thời gian, quỹ QQQ ghi nhận trung bình khoảng 33 tỷ USD giao dịch mỗi ngày, trong khi quỹ SPY đạt khoảng 46 tỷ USD.

Ngay cả Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, cũng chỉ đạt mức giao dịch trung bình khoảng 27 tỷ USD mỗi ngày. Trong khi đó, Apple chỉ ở mức khoảng 12 tỷ USD.

Nếu so sánh với các đợt IPO công nghệ nổi tiếng trước đây, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Nhà sản xuất chip AI Cerebras chỉ ghi nhận hơn 6 tỷ USD giao dịch trung bình trong ba ngày đầu tiên sau khi niêm yết. Facebook từng đạt 23 tỷ USD giao dịch trong ngày mở màn và trung bình khoảng 11 tỷ USD trong ba ngày đầu.

Những con số này cho thấy mức độ quan tâm chưa từng có của giới đầu tư đối với SpaceX.

IPO lớn nhất lịch sử

Không chỉ gây sốc về thanh khoản, SpaceX còn thiết lập chuẩn mực mới về khả năng huy động vốn.

Công ty ban đầu huy động được tới 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Quy mô này lớn hơn gấp đôi so với bất kỳ đợt IPO nào từng được ghi nhận trước đây.

Để dễ hình dung, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco từng huy động 25,6 tỷ USD vào năm 2019. Sau khi các tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua bổ sung, tổng số vốn tăng lên 29,4 tỷ USD. Trong khi đó, Alibaba thu về khoảng 25 tỷ USD từ đợt IPO lịch sử của mình.

Riêng quyền chọn mua bổ sung (greenshoe option) của SpaceX đã mang lại thêm 10,7 tỷ USD. Trước SpaceX, Facebook là công ty công nghệ Mỹ có IPO lớn nhất với tổng giá trị 18,4 tỷ USD vào năm 2012, bao gồm cả quyền chọn mua bổ sung.

Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

Đợt IPO của SpaceX cũng tạo ra một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử tài chính hiện đại.

Elon Musk hiện sở hữu khoảng 46% cổ phần SpaceX, tương đương giá trị hơn 1.000 tỷ USD. Ông đồng thời vẫn nắm quyền kiểm soát khoảng 82% quyền biểu quyết của công ty. Bên cạnh đó, cổ phần của Musk tại Tesla vẫn có giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Khoảng cách giữa Elon Musk và những người giàu nhất tiếp theo trên thế giới hiện đã trở nên rất lớn. Theo ước tính của Forbes, hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đều sở hữu tài sản gần 300 tỷ USD. Theo sau là hàng loạt tên tuổi nổi tiếng khác của ngành công nghệ như Jeff Bezos của Amazon, Michael Dell, Larry Ellison của Oracle, Mark Zuckerberg của Meta và Jensen Huang của Nvidia.

Vượt Amazon về giá trị nhưng thua xa về nền tảng kinh doanh

Sự hưng phấn của thị trường đã đẩy giá cổ phiếu SpaceX tăng vọt chỉ sau vài phiên giao dịch.

Đến ngày thứ Ba, giá trị vốn hóa của công ty đã vượt qua Amazon và đóng cửa ở mức khoảng 2,66 nghìn tỷ USD. Có thời điểm SpaceX thậm chí vượt cả Microsoft trước khi giảm nhẹ trở lại.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các chỉ số kinh doanh cơ bản, bức tranh lại hoàn toàn khác. Doanh thu của Amazon trong năm trước lớn gấp 38 lần SpaceX. Thậm chí, doanh số mà Amazon tạo ra trong một tuần gần tương đương tổng doanh thu cả năm của công ty do Musk điều hành.

Riêng mảng quảng cáo trực tuyến của Amazon trong quý 4 đã tạo ra doanh thu gần bằng toàn bộ doanh thu năm của SpaceX. Mảng dịch vụ đăng ký thuê bao của Amazon cũng có quy mô lớn hơn gấp đôi SpaceX.

Về lợi nhuận, khoảng cách còn lớn hơn. Lợi nhuận ròng gần 78 tỷ USD của Amazon trong năm qua cao hơn hơn 4 lần tổng doanh thu của SpaceX. Trong khi đó, SpaceX vẫn đang thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm.

Thương vụ thâu tóm 60 tỷ USD

Chỉ vài ngày sau IPO, SpaceX đã chính thức ký thỏa thuận mua lại startup lập trình AI Cursor bằng cổ phiếu với giá trị lên tới 60 tỷ USD.

Dù thương vụ đã được công bố từ tháng 4, nhưng việc hoàn tất vẫn chưa được đảm bảo cho đến khi SpaceX chính thức lên sàn. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất trong quý 3 và trở thành một trong những thương vụ công nghệ lớn nhất từng được thực hiện.

Lịch sử nước Mỹ chỉ ghi nhận 3 thương vụ mua lại công nghệ có giá trị vượt 60 tỷ USD do các công ty công nghệ Mỹ thực hiện.

Đó là vụ Broadcom mua VMware với giá 69 tỷ USD năm 2023, Microsoft mua Activision Blizzard cùng năm với giá gần tương đương và Dell mua EMC với giá khoảng 67 tỷ USD vào năm 2016.

Trong khi đó, các thương vụ nổi tiếng khác như Google mua Wiz với giá 32 tỷ USD, Facebook mua WhatsApp với giá 19 tỷ USD hay Amazon thâu tóm Whole Foods với giá 13,7 tỷ USD đều trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh quy mô giao dịch của SpaceX.

(Theo CNBC, TechCrunch)