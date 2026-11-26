UBND TP Cần Thơ báo cáo tiết kiệm gần 965 tỷ đồng chi ngân sách năm 2026, đồng thời thống nhất giảm 8.663 biên chế so với năm 2025.

Ngày 26/11, UBND TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Theo báo cáo, công tác tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính.

Năm 2026, thành phố thực hiện 5 cuộc thanh tra có nội dung chống lãng phí. Thành phố đã ban hành 3 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, chưa phát hiện hành vi lãng phí điển hình nhưng chỉ ra một số tồn tại trong xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn - quy chế chi tiêu nội bộ.

Cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế hơn 29,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách 29,5 tỷ đồng, xử lý khác 407 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 4 tổ chức và 151 cá nhân.

UBND TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: H.T

Xử lý 691 cơ sở nhà, đất dôi dư

UBND TP Cần Thơ cho biết, tới thời điểm báo cáo, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn thành phố được cập nhật trên phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính là 691 cơ sở, chưa bao gồm 49 cơ sở nhà, đất do Thành ủy chuyển giao.

Trong số này, cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính là 591 và 100 cơ sở nhà, đất của cơ quan trung ương đã thu hồi, tiếp nhận chuyển giao về địa phương.

Thành phố đã hoàn thành xử lý triệt để 315 cơ sở, trong đó 34 cơ sở đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách, 281 cơ sở bố trí phục vụ mục đích công; còn 376 cơ sở chưa hoàn thành xử lý triệt để.

Đối với ô tô công, sau sắp xếp, sáp nhập, thành phố có 378 xe phục vụ công tác chung, trong đó cấp thành phố quản lý 229 xe, cấp xã quản lý 149 xe.

Thành phố điều chuyển 12 xe dôi dư về các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Đồng thời, thanh lý 107 xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc đủ điều kiện thanh lý.

Đối với nhà ở thuộc tài sản công, thành phố quản lý 695 căn, hộ.

Về cơ sở nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở (70 cơ sở), TP Cần Thơ đã tiến hành rà soát, phân loại hiện trạng và triển khai phương án xử lý đối với từng cơ sở.

UBND TP cho biết, công tác thu tiền thuê nhà sở hữu nhà nước được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Từ 1/1 đến 30/9, tổng tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước từ hoạt động cho thuê nhà đạt 7.653 triệu đồng.

Trong quản lý ngân sách nhà nước, thành phố thực hiện các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán theo quy định.

Năm 2026, Cần Thơ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương, phụ cấp, các khoản chi có tính chất lương và chi cho con người theo chế độ) - với tổng số tiền hơn 326,3 tỷ đồng.

Thành phố tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (bổ sung nguồn an sinh xã hội), với số tiền khoảng 297,5 tỷ đồng.

UBND TP cho biết, tổng kinh phí tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn thành phố hơn 964,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua thẩm định dự toán, kiểm soát chi ngân sách, các cơ quan chuyên môn đã chủ động rà soát, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết (như hội nghị, hội thảo, tập huấn, lễ hội, mua sắm tài sản...), tiết kiệm cho ngân sách khoảng 64,3 tỷ đồng.

Sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 8.663 biên chế

Đối với tổ chức bộ máy, từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm báo cáo, thành phố quyết định sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD-ĐT; thành lập, tổ chức lại 30 đơn vị; giải thể 31 đơn vị và các trạm, liên trạm, trạm khu vực thuộc các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thành phố đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 3 quyết định sáp nhập 7 trường thành 3 trường cao đẳng.

Hiện, Cần Thơ có 15 cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố, 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, 309 phòng chuyên môn thuộc UBND và 103 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; 742 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, UBND TP Cần Thơ cho biết, công tác quản lý biên chế được thực hiện chặt chẽ, theo đúng chủ trương của Đảng và quy định pháp luật về quản lý biên chế.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất biên chế khối chính quyền tổng số là 53.692 biên chế (giảm 8.663 biên chế so với biên chế được giao năm 2025).

Cụ thể, biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thành phố và tổng biên chế công chức của chính quyền cấp xã năm 2026 là 6.579 biên chế. Con số này so với năm 2025 giảm 3.372 biên chế, tương đương giảm gần 40% biên chế của khối chính quyền.

Biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2026 là 47.113 - giảm 5.291 biên chế, tương đương 10,1% so với năm trước.

Về tinh giản biên chế, từ ngày 1/1 đến 20/10/2026, thành phố đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 đối với 3.896 trường hợp.

Trong đó có 4 công chức, 247 viên chức, 7 người lao động, 1.548 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 2.088 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực dôi dư do sắp xếp và 2 người làm việc tại ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại.

Về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành phố đã kiểm tra công vụ tại 31 cơ quan. Qua kiểm tra, hầu hết đơn vị chấp hành tốt giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, quy định không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực và không hút thuốc tại công sở.