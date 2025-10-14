Đây là bước cụ thể hóa quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người làm việc lâu năm ở những vùng có điều kiện khắc nghiệt.

Theo dự thảo, danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định trên cơ sở điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu, giao thông, hạ tầng xã hội, mức độ phát triển kinh tế và đời sống dân cư. Danh mục này sẽ là căn cứ để người lao động đủ điều kiện được nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung.

Phạm vi áp dụng sẽ bao gồm người lao động, người sử dụng lao động được quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 2 Bộ luật Lao động, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người lao động có thời gian làm việc trước ngày 1/1/2021 ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc phụ cấp khu vực từ 25% trở lên sẽ được tính là thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn để làm căn cứ nghỉ hưu sớm.

Đối với thời gian làm việc từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày 1/7/2025, việc xác định vùng đặc biệt khó khăn sẽ căn cứ theo danh mục được ban hành kèm theo thông tư này.

Danh mục các vùng cụ thể theo dự thảo thông tư như sau:

Tỉnh An Giang: đặc khu Thổ Châu.

Tỉnh Đắk Lắk: các xã Buôn Đôn, Dliê Ya, Ea Hiao, Ia Lốp, Krông Nô, Cư Pui, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Súp, Yang Mao.

Tỉnh Cao Bằng: các xã Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đàm Thủy, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hà Quảng, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Lũng Nặm, Lý Bôn, Lý Quốc, Nam Quang, Phan Thanh, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Long, Quang Trung, Sơn Lộ, Tam Kim, Tổng Cọt, Trùng Khánh, Vinh Quý, Xuân Trường, Yên Thổ.

Tỉnh Điện Biên: các xã Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Toong, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Son, Nậm Kè, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Pu Nhi, Pú Nhung, Phình Giàng, Quảng Lâm, Sam Mứn, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tìa Dình, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Thanh Yên, Xa Dung.

Tỉnh Đồng Nai: các xã Bù Gia Mập, Đak Nhau, Đak Ơ.

Tỉnh Gia Lai: các xã Đak Rong, Ia Chia, Ia Dom, Ia Mơ, Ia Nan, Ia O, Ia Pnôn, Ia Púch, SRó.

Tỉnh Khánh Hòa: đặc khu Trường Sa.

Tỉnh Lai Châu: các xã Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tủa Sín Chải, Thu Lũm, Dào San, Khoen On, Mường Kim, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Sin Suối Hồ, Tả Lèng.

Tỉnh Lạng Sơn: các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Đoàn Kết, Kiên Mộc, Kháng Chiến, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Việt.

Tỉnh Lào Cai: các xã A Mú Sung, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Cao Sơn, Cốc Lầu, Cốc San, Chế Tạo, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lao Chải, Lùng Phình, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Khương, Mường Hum, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, Púng Luông, Pha Long, Phình Hồ, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Trạm Tấu, Y Tý.

Tỉnh Lâm Đồng: đảo Hòn Hải thuộc đặc khu Phú Quý; các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đức An, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Dong, Nam Đà, Nâm Nung, Nhân Cơ, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Năng, Tà Hine, Tà Đùng, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Đam Rông 1, Quảng Phú.

Tỉnh Nghệ An: các xã Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Nậm Cắn, Nga My, Nhôn Mai, Quế Phong, Tam Quang, Tam Thái, Tiền Phong, Thông Thụ, Na Loi, Na Ngoi, Tri Lễ.

Tỉnh Quảng Ninh: đặc khu Cô Tô, xã Hoành Mô, trạm đèn đảo Thanh niên (hòn Sói Đen).

Tỉnh Quảng Ngãi: đặc khu Lý Sơn; các xã Bờ Y, Dục Nông, Đăk Kôi, Đắk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Mô Rai, Ngọc Linh, Ngọk Tụ, Rơ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Xốp, Ya Ly.

Tỉnh Quảng Trị: đặc khu Cồn Cỏ; làng Ho - Vít Thù Lù thuộc xã Kim Ngân; các xã Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Thượng Trạch, Trường Sơn, Tuyên Lâm, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, A Dơi, Lìa, Khe Sanh, Hướng Lập, Hướng Phùng, Tân Lập.

Tỉnh Sơn La: các xã Bắc Yên, Bó Sinh, Co Mạ, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Sại, Gia Phù, Kim Bon, Long Hẹ, Mường Bám, Mường Chiên, Mường La, Mường Lạn, Mường Lầm, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng.

Tỉnh Tuyên Quang: các xã Bạch Đích, Bản Máy, Cán Tỷ, Du Già, Đồng Văn, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Hồ Thầu, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lao Chải, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Niêm Sơn, Ngọc Long, Nghĩa Thuận, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Phố Bảng, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tát Ngà, Tân Tiến, Tùng Vài, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thắng Mố, Thông Nguyên, Trung Thịnh, Xín Mần, Yên Minh.

Tỉnh Thái Nguyên: các xã Bằng Thành, Cao Minh, Côn Minh, Cường Lợi, Đồng Phúc, Ngân Sơn, Nghiêm Loan, Thượng Quang, Văn Lang, Vĩnh Thông, Xuân Dương.

Tỉnh Thanh Hóa: các xã Mường Chanh, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý.

Thành phố Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vỹ.

TPHCM: đặc khu Côn Đảo.

Thành phố Huế: các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4.

Thành phố Đà Nẵng: đặc khu Hoàng Sa; các xã A Vương, Bến Giằng, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân.