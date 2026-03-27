Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm nay (27/3) cho biết ông vừa có chuyến đi thị sát tình hình mặt trận miền nam Ukraine và gặp gỡ các đơn vị đang tác chiến tại đây.

Ông Oleksandr Syrskyi (phải) trong chuyến thị sát. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Facebook

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Syrskyi cho biết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị phòng thủ Ukraine vì lòng dũng cảm và các chiến thuật ‘phi truyền thống’ của họ. Từ khi phát động chiến dịch ở miền nam Ukraine, chúng tôi đã giành lại 470km2 lãnh thổ và vô hiệu hóa 11.000 binh sĩ đối phương”.

Hiện quân Nga chưa bình luận về tuyên bố của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Canada áp trừng phạt ‘hạm đội bóng tối’ Nga

Báo Kyiv Independent đưa tin, Ngoại trưởng Canada Anita Anand hôm 26/3 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 100 tàu chở dầu tình nghi thuộc "hạm đội bóng tố" của Nga. “Canada vẫn kiên định với cam kết bảo vệ chủ quyền của Ukraine và người dân nước này… Ottawa sẽ tiếp tục tăng cường áp lực thông qua các biện pháp trừng phạt với sự phối hợp cùng nhiều đồng minh và đối tác cho đến khi Nga ngừng hoạt động quân sự”, bà Anita nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó đã gửi lời cảm ơn đến các quan chức Canada về động thái “quan trọng và kịp thời” trên.

Theo số liệu do Kyiv Independent đăng tải, chính quyền Ottawa hiện áp trừng phạt lên khoảng 600 con tàu nghi liên quan đến các hoạt động vận chuyển hàng hóa thay mặt cho Nga.