Theo tờ The Hill, Lầu Năm Góc ngày 18/5 thông báo Washington sẽ đình chỉ tham gia Hội đồng quốc phòng chung thường trực (PJBD), cơ quan tham vấn song phương về quốc phòng giữa Mỹ và Canada.

"Quyết định đình chỉ cơ chế hợp tác quân sự đã tồn tại hơn 80 năm liên quan trực tiếp tới những phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos hồi đầu năm nay. Một Canada mạnh mẽ, ưu tiên sức mạnh cứng thay vì lời nói sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Đáng tiếc là Canada đang không thể hiện được các cam kết quốc phòng của họ", Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: NYT

Ông Colby nhấn mạnh Lầu Năm Góc sẽ tạm dừng hoạt động của PJBD để đánh giá lại hiệu quả của cơ chế này với khả năng phòng thủ chung tại Bắc Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Davos hồi tháng 1, Thủ tướng Canada Carney đã cảnh báo về những rủi ro khi thế giới quá phụ thuộc vào các "siêu cường", đồng thời kêu gọi các cường quốc tầm trung hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích của mình.

"Chúng ta biết trật tự cũ sẽ không quay trở lại. Chúng ta không nên tiếc nuối nó. Hoài niệm không phải là chiến lược. Chúng ta phải xây dựng một cấu trúc hợp tác lớn hơn, tốt hơn, mạnh hơn và công bằng hơn", ông Carney nói.

Theo giới quan sát, bài phát biểu tại Davos là bước ngoặt khiến quan hệ vốn khá tích cực giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney bắt đầu xấu đi. Ông Trump sau đó cảnh báo ngăn chặn việc khai trương cây cầu mới nối Canada với bang Michigan của Mỹ trong khi Ottowa đang cân nhắc khả năng giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ.