Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/6 đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập kích UAV của Ukraine nhắm vào hạ tầng dân sự tại thành phố Sevastopol.

"Những cuộc tấn công như vậy một lần nữa cho thấy chúng tôi đã đúng khi tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nga và sẽ giành chiến thắng", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev thông báo rằng cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một bảo tàng trong thành phố. "Không có thương vong về người, nhưng tòa nhà bảo tàng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn", ông Razvozhayev nói.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án Canada vì ngày càng can thiệp sâu hơn vào vấn đề Ukraine, cảnh báo sẽ công bố địa chỉ các cơ sở sản xuất UAV dành cho Kiev trên lãnh thổ Canada.

"Thỏa thuận hợp tác sản xuất UAV mà Kiev và Ottowa ký kết hồi tháng 5 đã đánh dấu một mức độ can thiệp mới của Canada. Rõ ràng số vũ khí này sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn biến này để đưa ra phản ứng phù hợp. Cần lưu ý rằng Nga vẫn đang bảo lưu quyền đáp trả Canada", bà Zakharova nhấn mạnh.

Hồi tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga từng công bố vị trí các nhà máy sản xuất UAV cho Ukraine tại châu Âu, cảnh báo rằng chúng có thể trở thành "mục tiêu tiềm năng" của quân đội Nga.