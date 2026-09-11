Theo RT, phát ngôn viên chính phủ Moldova Dumitru Ciorici ngày 10/9 đã làm rõ sự cố liên quan đến máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh rằng chiếc máy bay này chưa bao giờ gặp bất kỳ nguy hiểm trực tiếp nào.

"Đúng là thông phận Moldova đã bị đóng cửa để bảo vệ các chuyến bay khỏi nguy cơ từ một UAV xâm nhập. Tuy vậy, sau khi nguy cơ này được giải quyết, các hạn chế đã được gỡ bỏ. Vì lý do tương tự, máy bay chở Tổng thống Zelensky đã cất cánh muộn hơn so với dự kiến. Máy bay của ông Zelensky không gặp phải nguy cơ trực tiếp nào, bởi nó luôn ở trên mặt đất trong thời gian không phận bị đóng cửa", ông Ciorici cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay của ông Zelensky. "Đó là một nguy cơ không có thực. Ngay cả các nguồn tin từ Kiev cũng thừa nhận việc này", ông Peskov nói.

Theo truyền thông địa phương, một nguồn tin từ phủ tổng thống Ukraine đã tiết lộ rằng những lời đồn đoán về việc máy bay chở ông Zelensky đang gặp nguy hiểm cận kề là "phóng đại".

Vào ngày 9/9, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố rằng một UAV đã suýt va chạm với phi cơ chở Tổng thống Zelensky và phu nhân Olena Zelenska khi họ rời Moldova để đến Oslo. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Na Uy không nêu rõ liệu sự cố này là hành động cố ý hay chỉ là tai nạn.