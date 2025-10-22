Canada hủy bỏ việc cung cấp xe bọc thép cũ cho Ukraine. Ảnh: Canada Press.

Gần 2 năm trước, 25 chiếc xe bọc thép đã được bàn giao cho nhà thầu quốc phòng Armatec Survivability ở Anh để tân trang theo một thỏa thuận ước tính trị giá 178 triệu USD. Tuy nhiên, dự án hiện không còn tồn tại, trong bối cảnh Canada chật vật tìm kiếm vũ khí và thiết bị cho Ukraine.

Hãng RT dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Canada McGuinty trước Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện của nước này: "Hiện đã có quyết định hủy bỏ hợp đồng với công ty đó. Tôi không thể thảo luận thêm về những vấn đề liên quan. Chúng ta sẽ xem xét các vấn đề liên quan tới Bộ Quốc phòng và nhà thầu".

Lời xác nhận trên được đưa ra sau khi đài CBC đưa tin hồi tuần trước rằng, dự án chuyển giao thiết bị cho Ukraine đã lặng lẽ biến mất khỏi danh sách các hợp đồng quốc phòng có hiệu lực của chính phủ vào đầu năm nay. Theo CBC, các quan chức Canada đã từ chối bình luận về thông tin trên, viện dẫn các điều khoản bảo mật, đồng thời dẫn lời một số người trong ngành nói nỗ lực tân trang đã "chết yểu".

Từ chối giải thích lý do hủy bỏ cam kết nhưng ông McGuinty lại nhấn mạnh tới những vũ khí và thiết bị Canada đã cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, nghị sĩ Ukraine Aleksandra Ustinova nói, Kiev sẵn sàng lấy cả đồ bỏ đi, tháo rời chúng ra và chế tạo một cỗ máy mới từ 3 cỗ máy cũ. Nhà lập pháp này cũng quả quyết Ukraine cần thêm xe bọc thép.

Nga luôn khẳng định, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi được kết quả của cuộc xung đột. Moscow lập luận, việc chuyển giao khí tài như vậy chỉ kéo dài giao tranh và góp phần làm gia tăng tình trạng buôn bán vũ khí trên thị trường chợ đen toàn cầu.