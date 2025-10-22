Theo Anadolu Agency, Quốc hội Ukraine ngày 21/10 đã thông qua sửa đổi ngân sách năm 2025 để tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,7 tỷ USD, qua đó nâng tổng ngân sách cho lĩnh vực này lên 70,86 tỷ USD - mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022.

"Việc tăng chi tiêu là bắt buộc để đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả. Chúng ta có đủ nguồn lực để chi trả khoản bổ sung này nhờ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài", Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine Roksolana Pidlasa nhấn mạnh, việc tăng ngân sách nhằm bảo đảm kinh phí ổn định cho quân đội và duy trì tinh thần của các binh lính.

"Kể từ khi xung đột nổ ra, chưa từng có sự chậm trễ nào trong việc thanh toán cho lực lượng vũ trang", bà Pidlasa nói.

Binh lính Ukraien trên tiền tuyến. Ảnh: NYT

Theo truyền thông địa phương, đây là lần điều chỉnh ngân sách quốc phòng thứ hai của Ukraine trong năm nay, lần trước đó diễn ra vào tháng 7. Hơn 63% tổng chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm của Kiev được dành cho quốc phòng và an ninh, trong khi các khoản chi xã hội và nhân đạo chủ yếu dựa vào viện trợ từ phương Tây.

Nga tiếp tục giành lợi thế trên tiền tuyến

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 đã thông báo về việc quân đội nước này liên tục có bước tiến ở Kharkiv, gây sức ép lớn lên lực lượng của Kiev đang phòng thủ tại đây.

"Trong thời điểm đối thủ phải tìm cách cải tổ cơ cấu, các đơn vị của chúng ta đã nhanh chóng kiểm soát khu vực Volchansk và vùng biên giới gần Khatnee. Tình hình của lực lượng Ukraine ở Kharkiv là vô cùng ảm đạm", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng khiến Ukraine tổn thất 1.460 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến. Bên cạnh đó, Nga cũng tập kích thành công 140 địa điểm tập trung vũ khí của đối thủ.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraine đã mất 667 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 91.466 UAV, 633 hệ thống phòng không, 25.602 xe tăng và xe bọc thép, và 1.605 hệ thống pháo các loại.