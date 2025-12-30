Vụ tấn công báo hiệu sự leo thang căng thẳng mới giữa Ảrập Xêút và lực lượng ly khai Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) ở Yemen được UAE hậu thuẫn. Động thái cũng làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa Riyadh và Abu Dhabi trong bối cảnh hai bên đã ủng hộ các phe phái đối lập trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ của Yemen chống lại quân nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn, giữa lúc bất ổn trên toàn khu vực Biển Đỏ.

Video: News9

Hãng thông tấn nhà nước Ảrập Xêút (SPA) trích dẫn một thông cáo quân sự cho biết vụ đánh bom thành phố cảng của Yemen diễn ra sau khi các tàu đến từ Fujairah, một thành phố cảng trên bờ biển phía đông của UAE cập cảng Mukalla.

"Thủy thủ đoàn của các tàu này đã vô hiệu hóa các thiết bị theo dõi trên tàu và dỡ xuống một lượng lớn vũ khí cũng như xe chiến đấu để hỗ trợ lực lượng STC. Xét thấy các loại vũ khí nói trên cấu thành mối đe dọa cận kề và sự leo thang đe dọa hòa bình và ổn định, lực lượng Không quân Liên minh đã tiến hành một cuộc không kích hạn chế sáng nay nhằm vào vũ khí và phương tiện quân sự được dỡ xuống từ 2 tàu ở Mukalla”, thông cáo của Ảrập Xêút cho hay.

Theo báo Guardian, hiện chưa rõ liệu có thương vong trong vụ tấn công trên hay không hoặc liệu có lực lượng quân sự nào khác ngoài Ảrập Xêút tham gia hay không. Quân đội Ảrập Xêút khẳng định đã tiến hành đánh bom ngay qua nửa đêm để đảm bảo “không xảy ra tổn thất ngoài dự kiến”.

UAE chưa phản hồi yêu cầu bình luận sự việc. Kênh tin tức vệ tinh AIC của nhóm STC đã xác nhận cuộc tấn công, nhưng không cung cấp chi tiết.

Ban đầu, phe ly khai STC chiến đấu trong liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu can thiệp vào Yemen sau khi cuộc nội chiến bùng nổ năm 2014, nhưng nhóm sau đó chuyển hướng sang tìm kiếm quyền tự trị ở miền nam. Từ năm 2022, nhóm đã kiểm soát phần lớn miền nam Yemen như một phần của thỏa thuận chia sẻ quyền lực và chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn, bao gồm cả các tỉnh Hadramout và Mahrah có vị trí chiến lược quan trọng, giáp biên giới Ảrập Xêút.

Trong khi đó, lực lượng Houthi kiểm soát miền bắc Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, sau khi đẩy chính phủ được Ảrập Xêút hậu thuẫn xuống phía nam.