Trang tin Al Arabiya dẫn thông cáo từ Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Yemen Hans Grundberg viết rằng nhóm vũ trang Houthi trong ngày 31/8 “đã tùy tiện bắt giữ các nhân viên LHQ tại hai thành phố Sanaa và Hodeida”.

Phái đoàn Liên Hợp Quốc tới thăm một khu vực ở Yemen. Ảnh: OSE Yemen/Mạng xã hội X

“Nhóm Houthi cũng thực hiện việc đột nhập vào các cơ sở Liên Hợp Quốc và tịch thu tài sản ở đó. Có ít nhất 11 nhân viên đã bị bắt giữ… Những vụ bắt giữ trên đã vi phạm nghĩa vụ cơ bản là tôn trọng và bảo vệ an toàn, phẩm giá cũng như khả năng thực hiện công việc thiết yếu của nhân viên LHQ tại Yemen”, ông Grundberg cho hay.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay (1/9), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên án việc nhóm Houthi đột kích nhiều trụ sở của họ và bắt giữ các nhân viên, đồng thời kêu gọi “thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho những người này.

Theo thông tin từ các quan chức LHQ, nhóm Houthi đến nay đã bắt giữ 23 nhân viên của họ. Một số bị bắt trong khoảng thời gian từ năm 2021-2023. Vào đầu năm nay, nhóm Houthi đã bắt giữ 8 người.