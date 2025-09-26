Các chiến binh Houthi. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Times of Israel, cuộc không kích diễn ra hôm 25/9 nhằm đáp trả những vụ tấn công liên tiếp của nhóm Houthi vào Israel, gồm cả cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Eilat một ngày trước đó.

IDF cho biết, họ đã tấn công 7 mục tiêu thuộc bộ máy an ninh và tình báo của Houthi, gồm cả một sở chỉ huy quân sự cấp cao. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo, cuộc không kích mạnh mẽ của nước này đã tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố cũng như phá hủy các kho vũ khí và UAV của Houthi.

Vài giờ sau đó, nhóm Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến còi báo động hú vang miền trung nước này và làm hàng trăm nghìn người phải vội vã chạy tới các hầm trú bom. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn thành công tên lửa của Houthi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Đài truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin, cuộc tấn công của Israel diễn ra ngay trước khi bài phát biểu ghi âm từ trước của thủ lĩnh nhóm Abdul Malik al-Houthi được phát sóng. Houthi xác nhận, các cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương ở Yemen.

Nguồn tin quân đội Israel tiết lộ, hàng chục máy bay của Không quân Israel, gồm khoảng 20 chiến đấu cơ và máy bay do thám, máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia không kích Yemen hôm 25/9. Đây là lần thứ 19 Israel tấn công nhóm Houthi ở Yemen. Hầu hết các cuộc không kích đều do chiến đấu cơ và UAV của Không quân Israel thực hiện.