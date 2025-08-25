Tờ Thời báo Israel dẫn thông cáo của IDF cho biết, trong cuộc tập kích hôm 24/8, Không quân Israel đã nhắm vào một loạt mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Các chiến cơ của Israel. Ảnh: IDF/Mạng xã hội X

“Các mục tiêu bị chúng tôi đánh phá gồm một địa điểm quân sự nằm chung vị trí với phủ tổng thống, 2 nhà máy điện Adar và Hizaz cùng một khu vực được dùng làm nơi tích trữ nhiên liệu. Tất cả những địa điểm trên được sử dụng trong các hoạt động quân sự của Houthi. Đòn tập kích được chúng tôi tiến hành nhằm đáp trả việc nhóm Houthi tấn công lãnh thổ Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV)”, trích hông cáo của IDF.

Trong một số bức ảnh do chính quyền Israel công bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đã theo dõi diễn biến cuộc không kích từ một căn cứ chỉ huy ở thành phố Tel Aviv.

Thủ tướng Israel Netanyahu (giữa) theo dõi cuộc không kích. Ảnh: Benjamin Netanyahu

Theo truyền thông Israel, nhóm vũ trang Houthi cuối tuần trước đã dùng tên lửa đạn đạo mới để tấn công một khu vực bên trong lãnh thổ nước này. Các điều tra viên của IDF đã thu được bằng chứng tại hiện trường cho thấy vũ khí đạn đạo Houthi sử dụng lần này “mang đầu đạn chùm”.

Trong một thông cáo đưa ra tối 24/8, giới chức cấp cao Houthi tuyên bố, cuộc không kích của IDF nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương.