Một cuộc không kích của Iran được cho là đã nhắm trúng một cơ sở điện toán đám mây liên kết với Amazon Web Services (AWS) tại Bahrain.

Đây là một trường hợp hiếm hoi khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bị nhắm mục tiêu trực tiếp trong một vùng chiến sự.

Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận các đội phòng cháy chữa cháy đang dập tắt đám cháy tại cơ sở của một công ty do hậu quả từ hành vi gây hấn của Iran, tuy nhiên không nêu đích danh đơn vị vận hành.

Một đợt không kích tại Bahrain hôm 12/3. Ảnh: Gizmodo

Sự cố này xảy ra ngay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo các hãng công nghệ có liên hệ với Mỹ đang hoạt động trong khu vực, bao gồm Microsoft, Apple, Google và Meta, có thể trở thành mục tiêu tấn công. Về phía Amazon, hãng từ chối bình luận về sự việc cụ thể này.

Cuộc không kích báo hiệu một sự thay đổi tiềm tàng trong cách thức diễn ra các cuộc xung đột hiện đại, vượt ra khỏi các mục tiêu truyền thống như hạ tầng dầu mỏ hay tuyến đường vận tải biển, để chuyển hướng sang các hệ thống kỹ thuật số đang làm nền tảng cho hoạt động toàn cầu.

Cơ sở tại Bahrain là một phần trong mạng lưới các trung tâm đám mây khu vực quy mô lớn, được thiết kế nhằm đảm bảo dịch vụ có độ trễ thấp và khả năng dự phòng cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Bất kỳ sự gián đoạn nào tại một nút mạng như vậy đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dữ liệu, thời gian hoạt động của dịch vụ và các cơ chế chuyển đổi dự phòng, đặc biệt là đối với những người dùng đang phụ thuộc vào hạ tầng đám mây nội địa tại Trung Đông.

Hạ tầng đám mây trong tầm ngắm

Các cơ sở đám mây như hệ thống do AWS vận hành đang hỗ trợ hàng loạt dịch vụ thiết yếu, từ hệ thống ngân hàng, mạng lưới hàng không, nền tảng logistics cho đến các hoạt động của chính phủ.

Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các hệ thống này đều có thể gây ra hiệu ứng domino trên nhiều ngành công nghiệp và khu vực địa lý.

Khi được phóng viên hỏi về lời đe dọa của Iran đối với các công ty công nghệ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạt bỏ cảnh báo này, đồng thời chế giễu năng lực đứng sau các cuộc tấn công.

Ông hạ thấp mức độ rủi ro ngay cả khi căng thẳng xoay quanh các cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ trong khu vực tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, thiệt hại được ghi nhận đã làm dấy lên những lo ngại về mức độ dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng đám mây tập trung tại các khu vực nhạy cảm về địa chính trị.

Khác với chuỗi cung ứng vật lý, các hệ thống kỹ thuật số thường được cho là có khả năng chống chịu tốt, song việc thiết lập tập trung vẫn có thể tạo ra những điểm mù chí mạng.

Sự cố này cũng phơi bày sự đan xen ngày càng tăng giữa chiến tranh mạng và chiến tranh thông thường. Dù các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng đã được ghi nhận rộng rãi, các đòn không kích vật lý vào trung tâm dữ liệu vẫn rất hiếm hoi, khiến diễn biến này mang một ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng.

(Theo Interesting Engineering)

