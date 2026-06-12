Tập đoàn công nghệ Oracle vừa phát đi cảnh báo bảo mật khẩn cấp tới khách hàng doanh nghiệp sau khi phát hiện một lỗ hổng bảo mật có mức độ nghiêm trọng cao trong phần mềm PeopleSoft - nền tảng được nhiều tập đoàn, tổ chức giáo dục và cơ quan lớn sử dụng để quản lý nhân sự, tiền lương và các hoạt động hành chính nội bộ.

Oracle vừa phát đi cảnh báo bảo mật khẩn cấp tới khách hàng doanh nghiệp sau khi phát hiện một lỗ hổng bảo mật có mức độ nghiêm trọng cao.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhóm tội phạm mạng khét tiếng ShinyHunters tuyên bố đã khai thác thành công lỗ hổng trên để xâm nhập hơn 100 tổ chức khác nhau trong một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn.

Theo thông báo bảo mật được Oracle công bố hôm 11/6, lỗ hổng tồn tại trong hệ thống PeopleSoft có thể bị khai thác trực tiếp thông qua Internet mà không cần bất kỳ hình thức xác thực nào.

Điều này đồng nghĩa với việc kẻ tấn công không cần mật khẩu, tài khoản hợp lệ hay quyền truy cập trước đó vẫn có thể tìm cách xâm nhập hệ thống nếu máy chủ đang tồn tại điểm yếu này.

Xác nhận lỗ hổng đang bị khai thác ngoài thực tế

Công ty an ninh mạng Mandiant, đơn vị chuyên điều tra các cuộc tấn công mạng và hiện thuộc sở hữu của Google, đã xác nhận rằng lỗ hổng mới được Oracle cảnh báo chính là điểm yếu mà ShinyHunters đang sử dụng trong chiến dịch tấn công nhằm vào khách hàng PeopleSoft.

Trong bài đăng phân tích, Mandiant cho biết họ đã chủ động liên hệ và cảnh báo cho hơn 100 tổ chức trên toàn cầu về nguy cơ bị tấn công.

Phần lớn các tổ chức này nằm tại Mỹ, nơi PeopleSoft được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, doanh nghiệp lớn và cơ quan công quyền.

Đáng chú ý, vào thời điểm phát cảnh báo, Oracle vẫn chưa phát hành bản vá chính thức cho lỗ hổng này.

Thay vào đó, hãng khuyến nghị khách hàng nhanh chóng triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro tạm thời nhằm ngăn chặn khả năng bị khai thác.

Một thành viên của ShinyHunters đã tiết lộ với trang công nghệ TechCrunch rằng nhóm này đã xâm nhập thành công hàng loạt tổ chức bằng cách khai thác lỗ hổng chưa được vá trên các máy chủ PeopleSoft.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, những lỗ hổng như vậy được gọi là “zero-day”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các điểm yếu bảo mật bị phát hiện và khai thác trước khi nhà phát triển phần mềm có cơ hội phát hành bản sửa lỗi.

Lỗ hổng zero-day được xem là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các doanh nghiệp bởi chúng thường cho phép tin tặc tấn công thành công ngay cả khi hệ thống đã được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật trước đó.

Theo Mandiant, trong số hơn 100 tổ chức được cảnh báo, khoảng hai phần ba thuộc lĩnh vực giáo dục đại học. Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với những gì ShinyHunters từng tuyên bố trước đó về mục tiêu chính của chiến dịch.

Mandiant cho biết một số tổ chức đã kịp thời ngăn chặn hoặc khắc phục lỗ hổng trước khi bị xâm nhập sâu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị khác đã không may trở thành nạn nhân, dẫn đến dữ liệu bị đánh cắp và sau đó bị công khai trên trang web rò rỉ dữ liệu do ShinyHunters điều hành.

Hàng trăm nghìn hồ sơ sinh viên bị đánh cắp

Theo tiết lộ từ ShinyHunters, một số nạn nhân của chiến dịch lần này là các trường cao đẳng và đại học.

Nhóm tin tặc đã chia sẻ một thông điệp được cho là gửi tới một trong những trường học bị tấn công. Trong thông điệp đó, chúng tuyên bố đã đánh cắp “hàng trăm nghìn hồ sơ sinh viên” từ nhiều cơ sở đào tạo khác nhau.

Khối dữ liệu bị lấy cắp được cho là bao gồm hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, thông tin dân tộc, tình trạng học tập, điểm trung bình GPA, chuyên ngành đào tạo và mã số sinh viên.

Nếu những tuyên bố này là chính xác, đây có thể là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu giáo dục lớn nhất trong thời gian gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của hàng trăm nghìn sinh viên.

Vụ việc PeopleSoft chỉ là mắt xích mới nhất trong chuỗi chiến dịch tấn công mà ShinyHunters đã triển khai trong nhiều năm qua.

Chiến thuật của nhóm này khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Thay vì tấn công từng tổ chức riêng lẻ, chúng tập trung tìm kiếm các lỗ hổng trong những nền tảng phần mềm được sử dụng rộng rãi.

Khi phát hiện điểm yếu, chúng có thể đồng thời nhắm tới hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm khách hàng đang sử dụng cùng một hệ thống.

Trong năm qua, ShinyHunters đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng của Salesforce, Gainsight cũng như các giải pháp giáo dục do Instructure cung cấp.

Sau khi xâm nhập thành công, nhóm tin tặc thường tìm cách đánh cắp dữ liệu khách hàng hoặc dữ liệu nội bộ doanh nghiệp.

Chúng sau đó sử dụng các thông tin này làm công cụ tống tiền, đe dọa công khai dữ liệu nếu nạn nhân không chấp nhận trả tiền chuộc.

Sự cố lần này tiếp tục cho thấy các nền tảng phần mềm doanh nghiệp quy mô lớn đang trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng chuyên nghiệp.

Khi một lỗ hổng xuất hiện trên hệ thống được hàng nghìn tổ chức sử dụng, phạm vi ảnh hưởng có thể lan rộng với tốc độ chóng mặt.

(Theo TechCrunch, Mashable)