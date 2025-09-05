Con xin thỉnh mời các cụ gia tiên (họ)... và các vong linh (tên)... cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, được nương năng lực của Tam Bảo, mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhân tiết tháng Bảy - Vu Lan báo hiếu, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kiết hạ đem phúc lành tế độ chúng sinh, chúng con hướng tới gia tiên tiền tổ, thân nhân quá vãng cùng các vong linh cô hồn ngạ quỷ tại khu địa cuộc nghĩa trang này, nên chúng con sắm sửa vật thực lòng thành dâng lên hiến cúng.

Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh cai quản nơi địa cuộc nghĩa trang... quang giáng về đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình chúng con.

Những điều lưu ý khi cúng Rằm tháng 7 tại mộ

Theo quan niệm dân gian, khi đi cúng Rằm tháng 7 tại mộ cần lưu ý những điều sau:

1. Không nên đi cúng tế ở nơi hẻo lánh, nhất là với người yếu bóng vía, người huyết áp thấp. Theo quan niệm phong thủy, đi đến những nơi như vậy sẽ dễ nhiễm tà khí. Nếu thật sự cần thiết thì nên đi cùng nhiều người.

2. Khi đi cúng tế tại mộ cần phải chân thành. Trên đường đi nếu bắt gặp ngôi mộ nào đó, dù đi qua hay đứng lại đều cần phải lễ độ cung kính.

3. Mộ phần của tổ tiên cần được quét dọn cỏ dại cả trước và sau.

4. Không nên giẫm đạp lên mộ của nhà khác hoặc đá vào đồ cúng trên mộ của người khác.

5. Với người có khí chất yếu, khi từ mộ về nhà, cần bước qua chậu lửa. Nam 7 lần và nữ 9 lần hoặc rắc nước lá bưởi để xóa bỏ năng lượng xấu, hàn khí.