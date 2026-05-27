Sai lầm 1: Để nhiệt độ quá thấp, ra vào phòng lạnh liên tục

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Kim Thanh, Trưởng khoa Tim mạch IV - Khoa Nội tim mạch Chuyển hóa, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) cho biết, sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa môi trường bên ngoài và phòng điều hòa xảy ra thường xuyên. Khi bạn đang ở ngoài trời 35-40 độ C rồi bước ngay vào phòng lạnh 18-22 độ C hoặc ngược lại, cơ thể không kịp thích nghi. Sự thay đổi đột ngột khiến mạch máu co lại nhanh, ảnh hưởng tuần hoàn máu, gây choáng váng, đau đầu, cứng vai gáy và rối loạn thân nhiệt.

Bác sĩ cũng cho biết việc ngồi quá lâu trong môi trường lạnh khiến mạch máu co lại, dễ gây lạnh run, đau mỏi cổ vai gáy. Ngoài ra, nhiều người chủ quan vì ở phòng lạnh ít đổ mồ hôi nên không bổ sung nước đầy đủ, dẫn tới mất nước âm thầm.

Để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, người dân nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp giữa môi trường nóng và lạnh. Trước khi ra ngoài trời nắng, bạn nên đứng ở khu vực trung gian khoảng 3-5 phút để cơ thể thích nghi. Sau khi đi ngoài nắng về, cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi rồi mới vào phòng điều hòa.