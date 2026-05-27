Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Kim Thanh, Trưởng khoa Tim mạch IV - Khoa Nội tim mạch Chuyển hóa, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) cho biết, sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa môi trường bên ngoài và phòng điều hòa xảy ra thường xuyên. Khi bạn đang ở ngoài trời 35-40 độ C rồi bước ngay vào phòng lạnh 18-22 độ C hoặc ngược lại, cơ thể không kịp thích nghi. Sự thay đổi đột ngột khiến mạch máu co lại nhanh, ảnh hưởng tuần hoàn máu, gây choáng váng, đau đầu, cứng vai gáy và rối loạn thân nhiệt.
Bác sĩ cũng cho biết việc ngồi quá lâu trong môi trường lạnh khiến mạch máu co lại, dễ gây lạnh run, đau mỏi cổ vai gáy. Ngoài ra, nhiều người chủ quan vì ở phòng lạnh ít đổ mồ hôi nên không bổ sung nước đầy đủ, dẫn tới mất nước âm thầm.
Để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, người dân nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp giữa môi trường nóng và lạnh. Trước khi ra ngoài trời nắng, bạn nên đứng ở khu vực trung gian khoảng 3-5 phút để cơ thể thích nghi. Sau khi đi ngoài nắng về, cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi rồi mới vào phòng điều hòa.
Nhiều người có thói quen bật điều hòa liên tục trong phòng kín suốt nhiều giờ. Điều này khiến nồng độ CO2 tăng lên, làm không khí trở nên ngột ngạt, gây mệt mỏi, buồn ngủ và giảm khả năng tập trung.
Bên cạnh đó, không khí lạnh từ điều hòa thường khô hơn môi trường tự nhiên, khiến da mất độ ẩm, mắt dễ kích ứng, niêm mạc mũi họng khô rát và tổn thương. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và virus xâm nhập cơ thể.
Các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên ở trong phòng điều hòa kín cả ngày. Người dùng nên mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để tăng lưu thông không khí và đón ánh nắng tự nhiên. Ngoài ra, bạn cũng không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ vì có thể gây liệt dây thần kinh mặt, ảnh hưởng sinh hoạt và thẩm mỹ.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), không chỉ gây chênh lệch nhiệt độ, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí khi dùng điều hòa là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi phát triển mạnh.
Máy điều hòa không được bảo trì định kỳ chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng.
Điều hòa bẩn có thể phát tán bụi mịn, nấm mốc và mạt bụi vào không khí, làm tăng nguy cơ dị ứng, viêm đường hô hấp, đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm.