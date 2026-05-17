Dù thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng hay sụt giảm sức mua, SUV/crossover vẫn luôn là dòng xe chủ lực nhờ phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện nay. Thiết kế gầm cao, không gian rộng rãi, tầm quan sát thoáng cùng khả năng vận hành linh hoạt giúp dòng xe này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ đi phố, đi xa đến phục vụ gia đình.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 8.579 chiếc SUV và crossover bán ra trong tháng 4, giảm tới 26% so với tháng trước (11.631 chiếc), nhưng vẫn tăng 7% so với tháng 4/2025 (8.029 chiếc).

Đồng thời, nhóm xe đa dụng chiếm tới hơn 52% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường.

Ngoài các thành viên VAMA, VinFast công bố bán ra tổng cộng 24.774 chiếc ô tô điện trong tháng 4. Trong đó, dòng xe SUV/crossover (từ VF 3 đến VF 9) vẫn chiếm tới trên 70%.

Dòng xe gầm cao cũng chiếm tỷ trọng rất cao, khoảng trên dưới 80% trong tổng doanh số xe ô tô du lịch của thương hiệu Hyundai bán ra tại thị trường Việt Nam.

Ở top xe gầm cao cỡ trung (SUV/crossover cỡ C-D) bán chạy nhất tháng 4, thứ tự đã có sự thay đổi lớn, lần lượt gồm Mazda CX-5, VinFast VF 7, Ford Territory, Honda CR-V và Ford Everest.

Mazda CX-5 trở lại vị trí số 1 phân khúc sau 1 tháng bị các đối thủ mới nổi 'vượt mặt'. Ảnh: THACO

Cụ thể, THACO-Mazda đã bàn giao 1.177 chiếc CX-5 cho khách Việt trong tháng 4, giảm 23% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số này vẫn giúp mẫu crossover bán chạy nhất thương hiệu Mazda tăng 2 bậc và lấy lại vị trí số 1 phân khúc. Tổng cộng, đã có 5.820 chiếc CX-5 được bàn giao tới tay khách Việt trong 4 tháng đầu năm 2026.

VinFast VF 7 bám khá sát Mazda CX-5. Ảnh: VF

VinFast VF 7 với 1.148 chiếc bán ra trong tháng 4, giảm 34% so với tháng trước, đứng vị trí thứ 2. Doanh số luỹ kế mẫu xe điện gầm cao cỡ C của VinFast đạt 4.662 chiếc, cũng xếp sau Mazda CX-5.

Ford Territory từ vị trí thứ 5 của tháng trước đã tăng 2 bậc và vươn lên vị trí thứ 3 với doanh số 934 chiếc, giảm 18%. Territory cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Mỹ trong tháng 4 vừa qua. Lượng bán ra cộng dồn trong năm 2026 của Territory là 4.345 chiếc, bám khá sát VinFast VF 7.

Honda CR-V trở lại top xe đa dụng cỡ trung bán chạy sau nhiều tháng "mất hút". Ảnh: HVN

Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy còn ghi nhận sự trở lại của Honda CR-V sau nhiều tháng "mất hút". Mẫu xe gầm cao đầu bảng của Honda tại Việt Nam bán ra 706 chiếc trong tháng 4, tăng nhẹ 4% so với tháng trước. Đây là mẫu xe hiếm hoi có mức tăng trưởng dương trong tháng vừa qua. Doanh số luỹ kế của Honda CR-V đạt 2.479 chiếc.

Vị trí cuối cùng của top 5 thuộc về mẫu D-SUV Ford Everest với 641 chiếc bán ra thị trường trong tháng 4, giảm tới 44% so vưới tháng trước. Tổng cộng đã có 4.221 chiếc Everest được bàn giao tới tay khách hàng Việt từ đầu năm đến nay, dẫn đầu tuyệt đối phân khúc SUV cỡ D.

Ngoài danh sách top 5 ở trên, một số mẫu xe khác trong phân khúc này như Hyundai Tucson (626 chiếc), Mitsubishi Destinator (568 chiếc), Mazda CX-8 (276 chiếc), Hyundai Santa Fe (122 chiếc), KIA Sportage (120 chiếc)... đều có doanh số không quá khả quan và chưa đủ để đứng tên trong top xe đa dụng bán chạy tháng 4.

