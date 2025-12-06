MS 2025.330

Tại thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh), căn nhà trống rỗng của gia đình anh Bùi Văn Tá (SN 1982) bao năm nay thiếu vắng tiếng cười. Trong nhà, không còn tài sản gì đáng giá, chỉ còn hình ảnh người mẹ già tóc bạc, thần trí không ổn định ngồi lặng lẽ bên người con trai nằm bất động suốt mấy năm qua. Người cha lại đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.

Trước hoàn cảnh gia đình bất hạnh, anh Tá đành gửi vợ và 2 con về ngoại. Một mình anh chăm em trai và bố mẹ già đau yếu. Ảnh: Đậu Tình

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, anh Tá chỉ biết thở dài. Là nông dân quanh năm bám ruộng, anh trở thành trụ cột duy nhất khi vợ mất khả năng lao động, hai con nhỏ đang tuổi đến trường, bố mẹ già đau yếu và em trai sống đời thực vật suốt nhiều năm qua.

Trong cảnh éo le, anh đành gửi vợ và hai con nhỏ về bên ngoại để được chăm sóc. Còn bản thân anh ở lại nhà, ngày đêm lo thuốc men cho cha mẹ và chăm sóc người em trai bất động.

Gia đình có bốn anh chị em nhưng ai cũng nghèo khó. Trong đó, anh Bùi Xuân Cường (SN 1987, em út) là người bất hạnh nhất. Năm 2021, khi mới 34 tuổi, anh Cường bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết não và sống đời thực vật.

Sau nhiều tháng nằm viện, bác sĩ xác nhận không còn hy vọng phục hồi. Đưa em về nhà, một mình anh Tá suốt bốn năm qua, ngày nào cũng phải theo dõi và chăm sóc, từ việc vệ sinh cá nhân đến ăn uống và theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Em trai anh Tá sống đời thực vật nhiều năm nay. Ảnh: Đậu Tình

Biến cố của anh Cường khiến mẹ anh, bà Lê Thị Thuyên (SN 1958) vì quá đau buồn mà mắc bệnh thần kinh, thần trí không còn minh mẫn. Bố anh, ông Bùi Văn Sơn (SN 1956), bị suy thận, phải thường xuyên nhập viện. Mọi chi phí thuốc men, thăm khám, đồ dùng chăm sóc người bệnh… đều một mình anh gánh vác và xoay xở khiến gia đình vốn khó khăn nay lại càng kiệt quệ.

“Do phải chăm em trai nằm bất động và bố mẹ già yếu nên tôi không thể đi làm thuê. Thu nhập chỉ từ mấy sào ruộng, trong khi chi phí chữa bệnh và viện phí qua nhiều năm chưa trả hết khiến gia đình đang nợ hơn 100 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện tại, đó là số tiền quá lớn với gia đình tôi”, anh Tá nghẹn ngào.

Không chỉ thiếu thốn vật chất, anh còn bị bào mòn bởi áp lực tinh thần. Những đêm thức trắng chăm em, những lần vội chạy đi tìm mẹ già lú lẫn bỏ khỏi nhà, hay các chuyến cấp cứu gấp gáp đưa bố vào viện… khiến anh cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần.

Anh luôn day dứt vì chưa thể tròn bổn phận của một người chồng, người cha. “Tôi phải gửi vợ và hai con về ngoại nhờ chăm sóc. Ở nhà, vừa lo cha mẹ, vừa chăm em, vừa lo cho gia đình nhỏ thì tôi không kham nổi. Nhiều lúc nhìn con thơ, nhớ đến vợ cũng không được nhanh nhẹn như người bình thường, tôi thấy mình bất lực vì không thể chăm sóc cho họ”, anh chia sẻ.

Biến cố ập đến khiến bà Thuyên phát bệnh thần kinh. Ảnh: Đậu Tình

Ông Lê Viết Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình anh Bùi Văn Tá rất đáng thương. Vợ anh không được nhanh nhẹn, mất khả năng lao động; hai con còn nhỏ; mẹ mắc bệnh thần kinh; bố đau yếu; còn người em trai sống đời thực vật nhiều năm. Gia đình anh Tá thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhất thôn từ nhiều năm nay. Lúc này nếu được sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm sẽ giúp anh Tá vượt qua giai đoạn éo le này”.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Bùi Văn Tá có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.330 (anh Bùi Văn Tá) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Bùi Văn Tá: thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0977 870 386