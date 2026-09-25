Sáng 25/9, tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã lắp đặt các tủ chuyên dụng để đựng áo phao, phao tròn và dây thừng dài khoảng 100-200m.

Lực lượng chức năng phường Hồng Gai đặt thêm tủ đựng vật dụng, trước đó nhiều ngày đã đặt áo phao, phao tròn dọc đường Trần Quốc Nghiễn. Ảnh: Phạm Công

Các tủ được bố trí dọc lan can, ngay sát vịnh Cửa Lục, ở những vị trí dễ quan sát và thuận tiện sử dụng khi cần thiết. Trên áo phao và tủ đựng đều có dòng chữ: “Áo phao cứu người gặp nạn, không tự ý lấy đi”.

Theo lực lượng chức năng, việc lắp đặt tủ nhằm bảo quản các thiết bị cứu hộ, hạn chế hư hỏng do phải để ngoài trời, đồng thời góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị.

Tủ đựng áo phao giúp bảo quản vật dụng tốt hơn khi để ngoài trời, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Tống Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Hồng Gai cho biết, địa phương đã lắp đặt tủ đựng áo phao tại 5 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn.

Trên áo phao ghi dòng chữ "áo phao cứu người gặp nạn, không tự ý lấy đi". Ảnh: Phạm Công

“Các tủ được đặt ở vị trí người dân dễ dàng quan sát, qua đó giúp tiết kiệm thời gian khi xảy ra tình huống cần cứu hộ. Sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, lực lượng chức năng đã lắp thêm tủ để bảo quản vật dụng tốt hơn và bảo đảm mỹ quan đô thị”, Thượng tá Tống Văn Mạnh nói.

Khu vực chân cầu Bãi Cháy thường xuyên xảy ra sự việc đuối nước và người tự tử. Ảnh: Phạm Công

Còn theo Đại tá Lê Trọng Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh, sau khi giao việc lắp đặt về Bộ CHQS ở các địa phương, những khu vực trọng yếu về đuối nước đã được lắp đặt đầy đủ vật dụng hỗ trợ cứu hộ.

"Các xã, phường đang tổng hợp thống kê số lượng áo phao, vật dụng hỗ trợ. Hiện tại các cây cầu ở địa phương, mỗi điểm đặt áo phao, phao tròn sẽ cách nhau 20m để người dân có đủ vật dụng cứu hộ trong trường hợp xảy ra đuối nước", Đại tá Lê Trọng Hoà cho biết.

Thực hiện công điện của Bộ Tham mưu Quân khu 3 về bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ CHQS TP Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2026.

Các khu vực cầu, đường sát biển ở Quảng Ninh đã được triển khai lắp vật dụng hỗ trợ cứu nạn đuối nước. Ảnh: Phạm Công

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