Nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ vượt ngưỡng 40 độ

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22-27/5, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Đặc biệt, từ ngày 24/5, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt phá vỡ kỷ lục tháng 5. Cụ thể: trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 25/5 ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38 độ, vượt giá trị lịch sử (GTLS) 37.5 độ ngày 16/5/2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 39.7 độ, vượt GTLS 39 độ ngày 19/5/2019; trạm Bắc Giang 39.4 độ, vượt GTLS 39.1 độ ngày 21/5/2020.

Ngoài ra, trạm Bắc Ninh ghi nhận 40.5 độ, bằng GTLS ngày 21/5/2020; trạm Hải Dương (Hải Phòng) 39.6 độ, bằng GTLS ngày 21/5/2020;...

Hà Nội là tâm điểm nắng nóng

Thủ đô Hà Nội là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng lần này, với nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên dao động từ 39-40 độ.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cực đoan. Ảnh: Thạch Thảo

Theo số liệu quan trắc, tại Hà Nội (lấy trạm Hà Đông), nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5 là 41.3 độ vào năm 2019. Ngày 26/5/2026, nhiệt độ tại đây đạt 41.1 độ, đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5.

Trong khi đó, tại trạm Láng, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 41.8 độ vào ngày 4/6/2017. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối năm tại Hà Nội (lấy tại Hà Đông) là 42.5 độ, cũng ghi nhận vào ngày 4/6/2017.

Các chuyên gia cho biết, ngoài tác động của vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng rõ rệt của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Với mật độ bê tông hóa cao, nhiệt độ quan trắc tại Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ.

Khối không khí mát tràn về, nắng nóng ở miền Bắc sắp kết thúc

Cơ quan khí tượng cho biết, trong chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Sang ngày 28/5, do ảnh hưởng của khối không khí mát yếu từ Trung Quốc tràn xuống khiến vùng thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chỉ còn xuất hiện tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Lúc này, nhiệt độ cao nhất giảm còn 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ cơ bản kết thúc, trong khi khu vực Trung Bộ cũng dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2-4 độ, thậm chí hơn, do ảnh hưởng của mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người tiếp xúc lâu ngoài trời.