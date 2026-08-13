Ngày 13/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt xóa một điểm tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình.

Trước đó, khoảng 10h10 ngày 8/8, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra khu vực vườn cao su ở ấp Thạnh Lợi, bắt quả tang Trần Văn Lâm (54 tuổi, ngụ tại địa phương) đang tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức đá gà nòi, thắng thua bằng tiền.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ Lâm và mời 40 người liên quan về làm việc.

Công an Tây Ninh triệt xóa sới gà trong vườn cao su. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 134 triệu đồng, 5 ô tô, 24 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 10 con gà nòi, cùng một số đồ vật như cân, đồng hồ, băng keo... dùng cho việc đá gà.

Theo xác minh ban đầu, sới gà này hoạt động từ khoảng tháng 8/2025. Nhận thấy khu rẫy cao su rộng, vắng người và chỉ có một đường vào, Lâm bàn với vợ là Nguyễn Thị S. (52 tuổi) mở sới chọi gà. Địa điểm được chọn là vườn cao su của một người dân địa phương không có người trông coi.

Lâm che bạt, dựng 2 bồ gà, chuẩn bị lồng, ghế, cân và băng keo. Mỗi tuần, sới hoạt động vào thứ Năm và thứ Bảy, từ 8h-16h. Các chủ gà tự liên hệ hoặc được Lâm gọi điện để hẹn lịch đưa gà đến lập kèo. Lâm trực tiếp cân gà, làm trọng tài và thu 500.000 đồng tiền "xâu" mỗi trận (bên thắng trả 300.000 đồng, bên thua trả 200.000 đồng).

Những người xem bên ngoài tự thỏa thuận cá cược rồi ghi vào phơi giấy do bà S. cung cấp với giá 10.000 đồng một cây bút. Bà S. cũng bán nước uống, đồ ăn và nhận chuyển tiền cá cược giúp người chơi qua tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi ngày, vợ chồng Lâm thu lợi từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.