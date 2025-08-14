Câu chuyện “khó tin nhưng có thật” này đã được một người phụ nữ có tài khoản Tiktok @Unplugged Moments đăng tải trên trang cá nhân sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Cô chia sẻ, khi chiếc xe vừa ra khỏi đường hầm rửa, nhân viên phải lập tức đánh lái để tránh tường. Đây là thao tác mà nhân viên rửa xe này chắc chắn đã làm hàng trăm lần. Thế nhưng lần này, anh ta không hề rẽ trái, cũng không rẽ phải, thậm chí còn không đạp phanh mà chỉ đơn giản là… đâm thẳng vào tường.

Những vụ tai nạn do nhân viên gây ra sau khi rửa xe xong không phải là hiếm gặp. Ảnh: Patch

"Chưa hết, sau cú va chạm, anh ta bước ra khỏi xe và bắt đầu vẫy chiếc khăn trắng như thể công việc đã hoàn tất. Còn chủ xe là một ông lão lớn tuổi bàng hoàng bước lại", cô nói thêm.

Nữ TikToker này đã gọi 911 và quyết định ở lại làm chứng. Nhân viên này vẫn khăng khăng bắt ông cụ trả tiền rửa xe dù xe bị va chạm hư hỏng và “dịch vụ” rõ ràng chưa hoàn thành. Anh ta thậm chí tuyên bố sẽ giữ chìa khóa để làm tin cho đến khi nào nhận được tiền.

Điều khó tin là tài xế xe cứu hộ khi đến hiện trường lại đứng về phía nhân viên rửa xe và bảo rằng: “Họ đã rửa xe rồi mà”. May mắn, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu trao đổi thông tin bảo hiểm. Người nhân viên rửa xe này vẫn cố gắng thuyết phục cảnh sát buộc chủ xe trả tiền, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu: “Không, đó không phải là việc của tôi.”

Khi nhân viên tiếp tục từ chối giao chìa khóa, cảnh sát lạnh lùng rút còng tay và nói: “Không trả? Anh sẽ bị bắt vì trộm cắp". Kết quả vì hơn 20 USD tiền rửa xe, nhân viên này đã bị cảnh sát còng tay và đưa về đồn cảnh sát.

(Theo Motorbiscuit)

