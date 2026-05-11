Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa 17 đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP Hà Nội.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc một số lực lượng và phòng chức năng, đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội; mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

CSGT Hà Nội xử lý hành vi chế, độ pô xe gây tiếng ồn. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể là cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng CSGT; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Phòng Hậu cần; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; Thanh tra Công an thành phố; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố và các đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội.

Khối lượng công việc tăng mạnh

Nghị quyết cũng nêu rõ, trường hợp một cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều diện được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách cấp thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, các lực lượng được hỗ trợ là lực lượng vũ trang nòng cốt, tuyến đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời là lực lượng chủ công tham gia giải quyết nhiều điểm nghẽn về ANTT của Thủ đô.

Trước đây, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn có sự hỗ trợ quan trọng của lực lượng công an cấp huyện. Tuy nhiên, từ ngày 1/3/2025, Công an TP không còn tổ chức công an cấp huyện. Do đó, một phần chức năng, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của cấp huyện cùng một số nhiệm vụ từ các sở, ngành được chuyển giao về Công an TP, chủ yếu ở cấp phòng.

Việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ khiến khối lượng và tính chất công việc của các đơn vị nghiệp vụ, chức năng thuộc Công an TP tăng mạnh, phức tạp và áp lực hơn trước.

Theo UBND thành phố, nhiều lực lượng phải trực tiếp xử lý các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới phát sinh trên địa bàn, với khối lượng công việc tăng gấp 2-3 lần so với trước đây.