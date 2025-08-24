Chiều 20/8, Trung tâm Ghép tạng và Tiểu ban ghép tim (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Hà Nội) nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp hiến tim tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đó là một người đàn ông 33 tuổi, chẩn đoán chết não do chấn thương sọ não.

Tối hôm đó, cuộc hội chẩn nội viện được tiến hành nhanh chóng. Đầu giờ chiều 21/8, ngày diễn ra buổi hợp luyện diễu binh phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chuyến xe cấp cứu chở ê-kíp lấy tim từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 di chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ba giờ đồng hồ sau, tạng tim được lấy ra từ cơ thể người hiến và vận chuyển về viện để ghép cho ông L.V.L, 60 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối.

Tạng tim được lấy ra từ cơ thể người hiến lúc 16h30 ngày 21/8. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, xe di chuyển khẩn trương, mang theo trọng trách và niềm hy vọng khai sinh một cuộc đời mới.

Tiến sĩ Hải cho biết người nhận tạng bị đái tháo đường tuýp 2, mắc bệnh cơ tim thể giãn, EF 15% suy tim giai đoạn IV. Bệnh nhân đã có nhiều cơn rung thất, phải cấy máy phá rung, nguy cơ tử vong cao, có chỉ định ghép tim tuyệt đối.

Gia đình bệnh nhân L. chia sẻ, họ đã có 6 lần được thắp lên hy vọng khi nhận tin có tim hiến được điều phối, nhưng vì những lý do khách quan, lần nào cũng kết thúc trong hụt hẫng. Tuy nhiên, ông L. và người thân không bỏ cuộc, họ đều mong chờ “phép màu” sẽ đến.

Ở lần thứ 7, “phép màu” thực sự đã đến. 18h30 ngày 21/8, trái tim ghép đập trong lồng ngực bệnh nhân L.

"Quá trình lấy và ghép tim, chúng tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với cả hai gia đình. Với gia đình người hiến, trách nhiệm của chúng tôi là để nghĩa cử cao đẹp của họ không trở nên vô ích. Còn với gia đình người nhận tim, đây là cơ hội tái sinh cuộc đời mới cho bệnh nhân", Tiến sĩ Hải chia sẻ.

Sau ghép, ông L. được chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24h. Đến sáng 24/8, người bệnh tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim kiểm tra cho thấy hình thái và chức năng co bóp của tim ghép rất tốt.

Đây là ca ghép tim thứ 5 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tất cả đều có kết quả tốt, các bệnh nhân đều đã quay trở về cuộc sống và công việc bình thường.