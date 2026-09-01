Theo đài RT và báo Guardian, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h27 ngày 31/8 gần giao lộ của đường West 42 và Đại lộ số 7, một trong những điểm giao cắt sầm uất nhất tại khu vực du lịch của Manhattan, New York.

Ủy viên cảnh sát New York Jessica Tisch mô tả các vụ đâm dao là hành động “ngẫu nhiên và không có nguyên cớ”, do một phụ nữ có tiền sử vấn đề về sức khỏe tâm thần thực hiện.

Theo bà Tisch, nghi phạm được xác định là Pamela Cisneros, 49 tuổi ở khu Queens. Người phụ nữ này rút hai con dao cầm bếp cỡ lớn ra khỏi túi mua sắm và tiến đến, đâm vào bụng một người đàn ông 68 tuổi tại Quảng trường Thời đại. Vài phút sau, nghi phạm tiếp tục đâm một phụ nữ vào bụng.

Cảnh sát Mỹ khống chế đối tượng cầm dao đâm chém. Video: Open Source Intel

Ngay sau đó, cảnh sát tiếp cận và tìm cách khống chế Cisneros. Theo cơ quan chức năng, cảnh sát đã nói chuyện với nghi phạm khoảng 4 phút nhưng không thể thuyết phục bà bỏ dao.

Sau khi xem lại hình ảnh từ camera gắn trên người các cảnh sát, bà Tisch cho biết Cisneros đã nói với cảnh sát: “Tôi sẽ không bỏ bất cứ thứ gì xuống. Tôi thà giết cả hai người còn hơn".

Các nhân viên an ninh đã sử dụng súng điện để khống chế Cisneros nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục cầm hai con dao tiến về phía họ. Sau đó, hai cảnh sát đã khai hỏa súng công vụ vào Cisneros. Vụ nổ súng được camera gắn trên người cảnh sát ghi lại.

Cả ba người gồm Cisneros và hai nạn nhân bị đâm đều được đưa đến bệnh viện Bellevue. Cisneros và nạn nhân nữ được xác định đã tử vong tại bệnh viện, trong khi người đàn ông vẫn còn sống và đang trong tình trạng ổn định.

Cả bà Tisch và Thị trưởng New York Zohran Mamdani đều bảo vệ quyết định sử dụng vũ lực của các cảnh sát, dù vụ việc sẽ được điều tra theo quy trình thông thường đối với các vụ cảnh sát nổ súng ở New York.

“Tôi muốn cảm ơn các cảnh sát New York đã can thiệp và ngăn chặn một vụ tấn công kinh hoàng trở nên nghiêm trọng hơn nữa”, ông Mamdani nói.