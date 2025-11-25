XEM CLIP (Nguồn: VTV)

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng phải phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong. Cảnh sát đã khống chế, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ tại chỗ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn cùng nhiều loại ma túy.

Đại tá Thân Mạnh Hùng, Trưởng phòng 3 (C04) cho biết nhóm đối tượng rất manh động. Khi bị bao vây, chúng đã đốt một lượng lớn ma túy ngay tại cầu thang để phi tang, đồng thời dùng súng bắn trả nhằm uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ.

Ma túy được ngụy trang trong các gói nước có màu sắc bắt mắt. Ảnh: VTV

Trong quá trình vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, công an đã sử dụng flycam phát hiện vị trí và tóm gọn các đối tượng.

Mở rộng khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan công an thu giữ thêm khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Số vũ khí được công an thu giữ trong nhà các đối tượng tội phạm ma túy. Ảnh: VTV

Người dân sống ở khu vực phố Bạch Đằng cho VietNamNet biết, khoảng 22h ngày 23/11, rất đông cảnh sát trang bị vũ khí đã phong tỏa con ngõ trên đường Bạch Đằng.

"Ngôi nhà này luôn khóa kín 2 lớp cửa, người bên trong ít giao tiếp với hàng xóm và thường có khách lạ đến vào ban đêm. Khi cảnh sát đến, tôi nghe thấy tiếng súng nổ chỉ thiên trấn áp", một nhân chứng kể lại.

Đến khoảng 6h sáng 24/11, công an hoàn tất việc dẫn giải các đối tượng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.