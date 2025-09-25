Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Bộ Công an) là trung tâm quản trị cấp 1 của Cục CSGT được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại trung tâm, các cán bộ, chiến sĩ theo dõi được hình ảnh truyền về từ camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI) lắp ở các tuyến đường và xe tuần tra của CSGT có gắn camera trên khắp cả nước.

Để vận hành tốt, Cục CSGT đang hoàn thiện để có dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và kết nối các loại dữ liệu, phân tích.

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, từ dữ liệu được truyền về sẽ thông qua hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện hành vi. Đến nay, đã có hơn 20 hành vi được nhận diện tự động như: người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành tín hiệu đèn...

"Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục tập hợp hình ảnh, dữ liệu để các cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên đào tạo cho AI tự động phát hiện được nhiều hành vi vi phạm hơn", Đại tá Huy nói.

Cũng theo Đại tá Phạm Quang Huy, trường hợp phát hiện vi phạm thì hình ảnh, biển số xe, địa điểm vi phạm... sẽ được hệ thống lưu lại. Đồng thời, từ biển số xe, AI sẽ tự động đối soát qua cơ sở dữ liệu mà Cục CSGT quản lý để tìm ra chủ phương tiện và người lái. Sau đó, chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm xử lý vi phạm mà không cần sự can thiệp của cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá mức độ hiệu quả của việc ứng dụng AI vào giám sát, phát hiện vi phạm, Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, trường hợp phát hiện biển kiểm soát của phương tiện bị mờ, AI sẽ đối soát dữ liệu và cho ra biển số chuẩn đến 90%.

Đáng chú ý, qua thí điểm lắp đặt camera giám sát giao thông AI trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Từ 0-12h ngày 24/9, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm.

Trong thời gian tới, từ phần mềm xử lý vi phạm, qua ứng dụng CSGT (dành cho CSGT) và VNeTraffic (dành cho người dân), trong vòng 2 tiếng sau khi vi phạm, chủ phương tiện nhận được thông báo.

Vị Cục phó Cục CSGT cũng cho biết, các hành vi như: người tham gia giao thông cầm kiếm, giáo mác, hung khí... ra đường cũng được AI nhận diện và cảnh báo cho lực lượng ứng trực. Mọi khuôn mặt sẽ được ghi nhớ và được trích xuất khi xảy ra các vụ việc gây rối trật tự công cộng. Từ đó, lực lượng chức năng có thể dễ dàng tìm tung tích của các đối tượng tình nghi.

"Hệ thống AI cũng giúp CSGT rà soát, vẽ lại hành trình của phương tiện thông qua các đặc điểm như màu sơn xe, biển số... nhằm tìm phương tiện bỏ trốn khi gây tai nạn giao thông", Đại tá Phạm Quang Huy thông tin.