Sở Cảnh sát Lenexa (bang Kansas, Mỹ) cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông bị truy nã trong vụ bắt cóc, sau cuộc rượt đuổi kịch tính vào đêm khuya.

Trong lúc tuần tra quanh khu vực khách sạn gần đường 95 và xa lộ liên tiểu bang 35, cảnh sát phát hiện một chiếc xe vi phạm nhiều lỗi giao thông. Khi cảnh sát ra hiệu dừng xe, tài xế lập tức tăng ga bỏ chạy từ đường chính vào các đường nhánh trong khu dân cư.

Cảnh sát sau đó đã triển khai Grappler - một thiết bị chuyên dụng được bắn ra từ xe cảnh sát để khóa và giữ bánh phía sau, buộc phương tiện của tội phạm dừng lại an toàn. Nghi phạm cố gắng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Theo nhà chức trách, tài xế hiện đối mặt với nhiều cáo buộc, gồm tội bắt cóc và hành hung nghiêm trọng, bỏ trốn, cản trở người thi hành công vụ và hàng loạt lỗi liên quan đến an toàn giao thông khác.

(Theo Newsflare)

