Theo The Nation, cảnh sát Thái Lan tại khu vực Makkasan ngày 27/9 đã bắt giữ và khởi tố một người đàn ông với cáo buộc gây mất trật tự sau khi người này lái mô tô nước trên đường New Phetchaburi đang ngập ở Bangkok.

Vào cuối tuần qua, người đàn ông này đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video mang tên "B K K D R I F T", cho thấy cảnh lái mô tô nước ở tốc độ cao, liên tục đánh lái gấp, khiến nước dồn thành sóng về phía nhà dân và các công trình ven đường. Truyền thông địa phương xác nhận hành vi này đã khiến tài sản của một số người dân bị hư hại, nhưng không nêu cụ thể mức độ thiệt hại.

Người đàn ông Thái Lan trượt mô tô nước trên đường phố Bangkok bị ngập lụt. Video: Straits Times

Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, người lái mô tô nước nói với cảnh sát rằng anh ta không biết những cảnh báo và cách ứng xử phù hợp trong bối cảnh này. Người này cho biết một người bạn nước ngoài đã khuyến khích anh ta thực hiện màn trình diễn, chia sẻ rằng những màn biểu diễn tương tự ở nước ngoài từng giúp tinh thần của người dân được cải thiện trong những tình huống căng thẳng.

Phía cảnh sát cho biết người này sẽ phải ra hầu tòa trong tuần này, đồng thời dự kiến đề nghị tòa án ra quyết định tịch thu chiếc mô tô nước được sử dụng trong vụ việc.

Vào ngày 26/9, chính phủ Thái Lan đã phải ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ thủ đô Bangkok vì tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Theo các hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải, có những khu vực ở Bangkok mà nước ngập tới thắt lưng người trưởng thành, khiến việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.