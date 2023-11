Theo Bangkok Post, trong ngày 26/11, cảnh sát Thái Lan đã thông tin về vụ xả súng xảy ra tại một đám cưới ở huyện Wang Nam Khieo, tỉnh Nakhon Ratchasima. Hung thủ của vụ việc được xác định là chú rể Chaturong Suksuk (29 tuổi).

Truyền thông địa phương cho biết, Chaturong tổ chức đám cưới với bạn gái là Kanchana Pachunthuek vào ngày 25/11, cặp đôi đã sinh sống với nhau như vợ chồng được khoảng 3 năm.

Nguồn tin của The Nation tiết lộ, trong khi đám cưới đang diễn ra, một số khách mời và gia đình đã thấy cô dâu và chú rể tranh cãi. "Chú rể cảm thấy bất an vì sợ vợ đi theo người khác do anh ta là người khuyết tật", một nhân chứng nói.

Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Bangkok Post

Chaturong sau đó bỏ đi khỏi đám cưới một thời gian ngắn, rồi trở lại với một khẩu súng lục. Người này nổ súng liên tiếp về phía cô dâu, mẹ vợ và em dâu, khiến cả 3 thiệt mạng ngay lập tức. Đạn lạc từ vụ xả súng khiến 2 khách mời bị thương, một người trong số này đã không qua khỏi dù được đưa tới bệnh viện. Về phía Chaturong, người này đã tự sát.

Theo cảnh sát Thái Lan, Chaturong là cựu lính thủy đánh bộ, bị mất 1 chân trong một vụ tai nạn tàu hỏa. Sau khi giải ngũ, người này từng là vận động viên đại diện Thái Lan ở môn bơi lội và bắn súng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games). Mới đây, Chaturong đã giành huy chương bạc bơi lội tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2022.