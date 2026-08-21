Tờ The Nation ngày 21/8 đưa tin, Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana đang tham gia chương trình huấn luyện lái tiêm kích Gripen tại Sư đoàn không quân Số 7 ở tỉnh Surat Thani.

Chương trình được thực hiện theo hình thức cá nhân, dự kiến kéo dài từ ngày 20/8 đến 4/9/2026 và được cho là sẽ trải qua các giai đoạn huấn luyện tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan để hướng tới những chuyến bay đơn. Trước khi bắt đầu chương trình Gripen, hoàng hậu được cho đã huấn luyện trên máy bay phản lực nâng cao L-39 tại Trường Huấn luyện Bay của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Nakhon Pathom.

"Trên thực tế, hoàng hậu Suthida đã hoàn thành nhiều khóa học hàng không với cả Không quân Hoàng gia Thái Lan lẫn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, sau đó tiếp tục tham gia các đợt huấn luyện bay nâng cao tại Đức. Hoàng hậu cũng được Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp Giấy phép Phi công Vận tải Hàng không (ATPL) và từng làm cơ phó trên các máy bay Boeing 737-400 và Boeing 737-800 của hoàng gia", The Nation thông tin.

Hoàng hậu Thái Lan tham gia huấn luyện lái tiêm kích Gripen. Ảnh: The Nation

Hoàng hậu Suthida, 48 tuổi, là vợ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Nếu hoàn thành khóa huấn luyện, bà sẽ trở thành nữ quân chủ đương nhiệm đầu tiên trên thế giới có thể lái máy bay chiến đấu.

JAS-39 Gripen (Điểu Sư) là tiêm kích được tập đoàn Saab phối hợp phát triển cùng với Ericsson và Volvo, có lần bay thử đầu tiên vào năm 1988; được đưa vào biên chế của không quân Thụy Điển năm 2005. Tiêm kích này là lựa chọn của không quân Thái Lan để thay thế phi đội F-16 đã già cỗi.

Gripen là tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 4, dài 14,1m, sải cánh 8,4m, có trọng lượng 6.800kg, tải trọng cất cánh tối đa 14.000kg. Về mặt hỏa lực, nhờ sở hữu 10 giá treo vũ khí, Gripen có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không, bom và các vũ khí tiến công mặt đất khác. Những vũ khí cơ bản trên tiêm kích bao gồm pháo tự động BK-27, tên lửa AIM-9 Sidewinder, tên lửa chống hạm RBS-15 Mark 2, bom chùm Bombkapsel 90.

Một trong những ưu điểm nổi bật khác của Gripen là chi phí rẻ, dễ bảo dưỡng và duy trì hoạt động. Tiêm kích của Thụy Điển chỉ tiêu tốn 4.700 USD cho mỗi giờ bay, ít hơn rất nhiều so với F-16, trong khi tuổi thọ khung lên tới 10.000 giờ. Gripen cũng chỉ cần một đường băng dài 800m để cất cánh, tương thích với nhiều loại tàu sân bay.