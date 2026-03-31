Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, một nhà hoạt động kiêm Youtuber người Canada đã quay lại cảnh tắc nghẽn ở eo biển Hormuz khi có chuyến tham quan trên một con tàu khởi hành từ thành phố cảng Bandar Abbas của Iran. Người đàn ông này đã ghi lại hình ảnh hàng chục tàu chở dầu và tàu chở hàng trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Theo hãng tin Anadolu, cảnh tắc nghẽn ở eo Hormuz bắt đầu diễn ra sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này, khiến việc đi lại qua eo biển bị đình trệ. Hầu hết các tàu bị mắc kẹt đều phải thả neo ở vùng biển mở.

Iran cho biết tàu thuyền của các quốc gia khác ngoài Mỹ và Israel có thể đi qua eo biển Hormuz, miễn là họ không tham gia hoặc ủng hộ hành động gây hấn chống lại Tehran cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định an ninh và an toàn.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc Bộ Tư lệnh thống nhất các lực lượng vũ trang Iran cho hay Tehran đã thay đổi các quy định của eo biển và tình hình sẽ không trở lại như trước xung đột. Ông Zolfaqari khẳng định không một thực thể nào có liên hệ với Mỹ và Israel có quyền đi qua.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi tàu thuyền theo thời gian thực MarineTraffic cho thấy, tính đến ngày 20-23/3, khoảng 1.900 tàu thuyền không thể di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz. Trong số các tàu bị mắc kẹt có khoảng 324 tàu chở hàng rời, 315 tàu chở dầu/sản phẩm hóa chất, 267 tàu chở sản phẩm dầu mỏ và 211 tàu chở dầu thô.

Theo công ty phân tích Vortexa, khoảng 190 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đang nằm trên các tàu chở dầu bị mắc kẹt trong khu vực.