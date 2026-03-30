Hãng Anadolu đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh 14 của Israel vào ngày 29/3, khi được hỏi liệu Washington có khả năng kiểm soát tuyến đường biển chiến lược này hay không, ông Trump cho hay: "Có, chắc chắn rồi, điều đó đã và đang xảy ra".

Người đứng đầu nước Mỹ cũng nêu bật điều ông mô tả là sự phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề Iran. "Hai bên phối hợp rất chặt chẽ, chúng tôi có mối quan hệ tốt và không thể tốt hơn nữa". Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng Iran rất muốn đạt thỏa thuận với Mỹ.

Cùng ngày 29/3, Tổng thống Trump phát biểu: "Tại Iran, sự thay đổi chế độ đã diễn ra. Chế độ trước đã bị tiêu diệt, phá hủy, tất cả bọn họ đã thiệt mạng. Người của chế độ tiếp theo hầu hết đã tử vong, chúng ta đang đối phó với những người khác biệt so với bất kỳ ai chúng ta từng đối phó trước đây. Đó là một nhóm người hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi coi đó là sự thay đổi chế độ".

Ông Trump có các phát biểu trên trong bối cảnh Pakistan tuyên bố sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới".

Mỹ và Israel đã tiến hành các chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Iran lúc bấy giờ Ali Khamenei.

Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có các tài sản quân sự của Mỹ, gây thương vong cho người và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, làm xáo trộn thị trường toàn cầu và ngành hàng không.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mới đây cáo buộc Mỹ bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Iran trong khi vẫn đề cập tới đàm phán. Quan chức này cảnh báo lực lượng vũ trang Iran "đang chờ" quân đội Mỹ tiến vào, sẵn sàng tiêu diệt và trừng phạt các đồng minh khu vực của Mỹ vĩnh viễn.