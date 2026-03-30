Theo tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ Trump ngày 29/3 bày tỏ mong muốn "lấy dầu mỏ của Iran", so sánh sự tương đồng của kế hoạch tiềm năng này với những gì đã xảy ra tại Venezuela.

"Thành thực mà nói, ưu tiên của chúng tôi là lấy dầu mỏ của Iran. Có thể chúng tôi phải kiểm soát đảo Kharg, có thể không. Mỹ có nhiều lựa chọn và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ở đây một khoảng thời gian dài", ông Trump cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, ông không lo ngại về các hệ thống phòng thủ trên đảo Kharg, khẳng định quân đội Mỹ có thể thâu tóm khu vực này rất dễ dàng. Trong thời gian vừa qua, Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 3.500 binh sĩ tới Trung Đông và hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Lính dù số 82 cũng đang được điều động.

Dù đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhưng Tổng thống Trump nhấn mạnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian là Pakistan đang tiến triển tốt. Khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được trong những ngày tới để mở cửa eo biển Hormuz hay không, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối cung cấp thông tin cụ thể.

"Chúng tôi còn khoảng 3.000 mục tiêu, chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu. Một thỏa thuận có thể đạt được khá nhanh chóng. Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz như một 'món quà' với Mỹ và bây giờ họ cho phép 20 tàu đi qua", ông Trump nói.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng nhận xét chính quyền Tehran hiện đã có sự thay đổi sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. "Chúng tôi đang làm việc cùng với một nhóm người khác, họ rất chuyên nghiệp", ông Trump đánh giá.

Khi được hỏi về tình trạng của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khomeini, ông Trump cho rằng người này "có thể đã thiệt mạng hoặc đang trong tình trạng nguy kịch".